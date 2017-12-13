За наркотик заплатил… биткоинами

За незаконное приобретение и хранение психотропных веществ и наркотических средств осужден житель Чебоксар, кстати, расплатившийся за «товар» в криптовалюте.

Задержали горожанина сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии. В поле зрения полицейских он попал летом нынешнего года как покупатель интернет-магазина, через который продавались наркотические и психотропные вещества. Примечательно, что за товар чебоксарец расплатился в так называемой криптовалюте на сумму около 10000 рублей.

Получив сообщение от интернет-оператора, мужчина забрал в условленном месте более 8 граммов гашиша и 3,5 грамма амфетамина (значительный и крупный размер соответственно). После этого полицейские задержали автомобиль горожанина на стоянке возле крупного торгового центра в столице республики. При осмотре «Субару-Импреза» были изъяты свертки с запрещенными веществами.

Подсудимый вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в суде в особом порядке. С учетом этого и других смягчающих обстоятельств Калининский районный суд приговорил его к условному лишению свободы.