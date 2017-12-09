Беречь семью нужно смолоду

Анна и Антон познакомились в лагере «Волна» на живописном берегу Волги, он был вожатым, а она — отдыхающей школьницей. Просто общались, а спустя пару лет, после того как Антон вернулся из армии, стали коллегами и даже единомышленниками, поскольку оба оказались в движении «Российские студенческие отряды».

«Ну а потом все закрутилось, как в красивом кино, решили пожениться, а через полтора года у нас появилось маленькое чудо — сын Кирилл», — рассказала молодая мама, кстати, магистрант экономического факультета ЧГУ. Ребята все еще продолжают учиться, а глава семьи, кроме того что получает степень бакалавра в РАНХиГС, еще и работает. «Обеспечивать семью на данном этапе главнее», — рассудил Антон. Он бы охотно нашел и вторую работу, но тогда супруге будет совсем тяжело.

Общие заботы о сыне, распределение домашних обязанностей сплачивает молодую семью Струковых, и в данном случае быт, вопреки общепринятому мнению, нисколько не убивает любовь. Наоборот, каждый из супругов видит, насколько ценна и весома взаимная поддержка и помощь. «Для того мы и решили создать семью, чтобы делить радостные минуты и вместе преодолевать трудности», — признались супруги Струковы корреспонденту «СЧ» перед началом встречи Главы республики Михаила Игнатьева с молодыми семьями — участниками региональных проектов и активистами добровольческого движения Чувашии.

К сожалению, у пары пока еще нет собственного жилья, но новые меры государственной поддержки семей с детьми, предложенные недавно Президентом России Владимиром Путиным, обнадежили молодых родителей. О том, как будут реализованы инициативы главы государства, молодые семьи узнали от первого лица республики.

Но перед этим Михаил Игнатьев все же дал слово новоиспеченным супругам, молодым мамам и папам.

Общее дело объединило и семью Верияловых. Дмитрий и Анна работают на радио, воспитывают сына Михаила. В этом году пара стала победителем Республиканского фестиваля семейных традиций «Объединение» в номинации «Лучшая семья работающей молодежи». Кроме того, молодые супруги основали центр планирования свадьбы и семьи, где помогают будущим и состоявшимся молодоженам решать насущные вопросы, например, как избежать конфликтов и укрепить семейные отношения, как улучшить жилищные условия, с чего начать планирование в семье ребенка.

«Прежде всего, нужно встать крепко на ноги», — ответила бы на последний вопрос комиссар Чувашского регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО) Олеся Илларионова. Благодаря участию в движении РСО девушка обрела замечательного мужа Илью. Супруг Олеси — выпускник чебоксарского техникума питания и коммерции, предприниматель и талантливый кондитер.

Интересно, что большинство молодых ребят связывают свою дальнейшую жизнь с родной республикой. «Я родилась в Чувашии и никуда не собираюсь уезжать. А благодаря университету нашла мужа», — заметила студентка медицинского факультета ЧГУ Ирина Мартынова, уверенная, что и в будущем трудоустройстве проблем не будет.

Однако не все молодые супруги сегодня находят в себе силы преодолевать вдруг возникшие трудности. И несмотря на то что в целом по республике у нас разводов становится меньше, есть семьи, которые, столкнувшись с определенными жизненными преградами, в одночасье рушатся. Так получилось у Надежды Голубовской, которая осталась одна с двумя детьми, у одного из мальчиков — ДЦП. Увы, молодой отец не нашел в себе мужества стать опорой супруге и детям и просто ушел.

«Когда в семье есть особенный ребенок, ты отдаешь ему все 24 часа, и, конечно, на себя абсолютно не хватает времени. А так не должно быть, ведь детям нужна сильная, эмоционально спокойная мама, но где взять энергию, когда ты одна, — призналась Надежда. — И вот тут как нельзя кстати мне на помощь пришли волонтеры и рассказали о проекте «Спасибо, что ты есть». Помощь добровольцев направлена на психологическую разгрузку родителей ребенка–инвалида: для нас организуют фотосессии, походы в кино, театр, бассейн. Здорово, что именно молодые люди задумались об этой проблеме».

Важную роль развития волонтерского движения отметил на встрече и министр образования и молодежной политики Чувашии Юрий Исаев. Искренне порадовался за активных и инициативных молодых людей и Михаил Игнатьев, сравнив движение волонтеров с доброй чувашской традицией ниме. Обращаясь же к молодым семьям, Глава республики высказал пожелание, чтобы они больше рассказывали о своем положительном опыте, семейных традициях, отметив, что «крепкая семья — основа стабильности государства».

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии:

— В числе новых мер государственной поддержки — выплаты за рождение первого ребенка, продление программы материнского капитала до 2021 года и расширение возможности использования его средств. Появится специальная программа ипотечного кредита для семей, в которых с 2018 года будут рождаться вторые и последующие дети. Правительство республики уже приступило к подготовке реализации инициатив главы государства. В республиканском бюджете заложены необходимые средства на оказание социальной поддержки семьям с детьми. Принято решение по продлению выплаты регионального материнского капитала по 31 декабря 2021 года.

Фото Максима Васильева: В настоящее время в образовательных организациях республики насчитывается 22 студенческие семьи: 8 — в колледжах и техникумах и 14 — в вузах. В 11 семьях есть дети.