В Чебоксарах появился необычный праздничный тоннель

12 темно-зеленых арок, которые поддерживают почти два с половиной километра ярких гирлянд символизируют 12 месяцев Нового года. Именно так выглядит световой тоннель на Красной площади Чебоксар. Его длина составляет 58 метров.

Как сообщают в администрации Чебоксар, теперь на Красной площади можно совместить полезные занятия спортом на свежем воздухе с приятным — посмотреть концерт, послушать живую музыку, поболеть за участников детских конкурсов и представлений. Ведь на Красной площади до 7 января каждый день насыщенная программа мероприятий.