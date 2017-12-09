В детсадах Чебоксар создадут места в яслях

Новые меры, направленные на улучшение демографической ситуации в стране, заявленные Владимиром Путиным 28 ноября на заседании Координационного совета при Президенте по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, обсуждены в Доме Правительства при Главе Чувашии. Одна из задач, озвученных на совещании – ликвидация очереди в яслях для детей от двух месяцев до трёх лет.

Как сообщают в управлении образования Чебоксар, в настоящее время в столице Чувашии функционируют 123 детских сада, в которых воспитывается более 35,7 тыс. детей. В 2018 году планируется, что в детские сады города будет направлено около 7 тыс. детей в возрасте с 1,5 до 3 лет, особое внимание будет уделено ясельным группам действующих ДОУ Московского района.