Без флага и гимна, но со словом «Россия»

Стоит ли выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе?

«Надо ехать — иначе нас не поймут, решат, что мы сдались». «Ехать нельзя — как можно выступать без флага и побеждать без гимна!» «Спортсмены ни в чем не виноваты и обязаны участвовать в главном старте четырехлетия!» «Только бойкот — ни в коем случае не унижаться!» Тысячи полярных мнений столкнулись в соцсетях и СМИ после вынесенного вечером во вторник решения исполкома МОК по российской сборной и Олимпиаде в Южной Корее.

Решили так — в Пхенчхан спортсмены из России все-таки поехать смогут. Но с жесткими условиями. Во-первых, без какой бы то ни было российской символики: на старт наши олимпийцы должны выходить в нейтральной форме с нейтральной надписью «OAR» (дословный перевод — олимпийцы-атлеты из России). Во-вторых, к Играм всех сборников скопом не допустят. Схема, скорее всего, будет такая же, как перед Олимпиадой в Рио, — надо подать заявку, получить допуск в международной федерации своего вида спорта и одобрение МОК. И главное — не иметь никаких допинговых нарушений в прошлом.

Кроме того, напомним, на заседании в Лозанне МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (с возможным последующим восстановлением). По решению исполкома ОКР также должен возместить расходы, которые МОК понес во время допинговых расследований. Сумма компенсации — порядка 15 млн долларов. И еще — ни под каким предлогом не допустят на Олимпиаду и всех чиновников Минспорта России.

Вместе со всей страной за развитием событий внимательно следили и болельщики Чувашии. Ведь у республики тоже есть свои олимпийские надежды — Татьяна Акимова и Лана Прусакова. Как они восприняли это решение?

До Ланы Прусаковой корреспонденту «СЧ» дозвониться не удалось. Юная фристайлистка из Новочебоксарска, занимающая сейчас 14-е место в зачете Кубка мира, на прошлой неделе в составе сборной России по слоуп-стайлу отправилась в Германию. 9-13 декабря там пройдут соревнования открытого чемпионата Германии, а 16 декабря — соревнования этапа Кубка Европы. Но и без звонков понятно, что 5 декабря для 17-летней спортсменки был очень нервный день. Ведь несколько месяцев назад в интервью «СЧ» Лана призналась: «Очень хочу попасть на Олимпиаду. А еще больше хочу там победить. Можно сказать — это моя главная мечта».

Не получилось связаться и с Татьяной Акимовой — она тоже за границей, в Австрии, готовится к очередному этапу Кубка по биатлону. Вместо нее впечатлениями поделилась мама спортсменки, Альбина Семенова. «Во вторник весь вечер смотрела, как на телевидении обсуждали будущее нашей олимпийской сборной, — говорит Альбина Николаевна. — Некоторые депутаты были категорически против поездки в Корею под олимпийским флагом, называли это унижением, чуть ли не предательством Родины. А в чем унижение и предательство, хочу у них спросить? Это же не флаг чужого государства, а символ объединения спортсменов всего мира! Один телеведущий договорился до того, что 8 лет отлучения наших спортсменов от олимпиад — это, мол, небольшой срок. Но ведь спортивный век короток — на пике формы спортсмены могут находиться всего несколько лет. И для кого-то нынешняя Олимпиада, возможно, единственный шанс попасть на олимпийский пьедестал! Татьяна, например, мечтает об олимпийских победах еще со школьной скамьи. И было бы крайне несправедливым наказывать всех спортсменов отменой участия сборной России в Олимпийских играх. Конечно, все мы гордимся своей страной, своим флагом и гимном. И мне, как патриоту России, очень обидно, что МОК принял такое решение. Но спортсмены в этом не виноваты».

…Что такое гимн в честь тебя и родной страны, хорошо помнит старший тренер сборной Чувашии по спортивной ходьбе Олимпиада Иванова. Дважды она становилась чемпионкой мира, а в 2004 году на Олимпиаде в Афинах получила серебряную медаль. «Ощущения незабываемые: весь стадион стоит на ногах, аплодируют тебе, как чемпионке мира, аплодируют твоей стране. И до сих пор не могу спокойно вспоминать об этом, слезы наворачиваются, когда слышу гимн России», — говорит она.

Несмотря на суровое решение МОК, Олимпиада Иванова все-таки рада, что у наших олимпийцев есть возможность поехать в Корею: «Поверьте, для спортсменов участие в олимпийских стартах очень много значит, это цель всей жизни. Да, очень грустно, что не будет флага и гимна. Но все равно весь мир будет знать, что это спортсмены из России. И мы, как болельщики, сможем хоть за кого-то порадоваться. А я потихоньку надеюсь, что скоро выпустят и легкоатлетов — не «поштучно», как на прошлый чемпионат мира, а массово, чтобы все наши сильнейшие спортсмены выступали и побеждали на международных стартах».

Сильных препятствия только закаляют, считает Иванова. И вспоминает свою Олимпиаду в Афинах: тогда из-за политических моментов и судейства на дистанции победа досталась хозяйке — гречанке.

«Переживала я тогда, конечно, — говорит серебряный призер Олимпийских игр. — Было так обидно, когда на дистанции наши кричали: «Не обгоняй ее, иначе тебя дисквалифицируют». Но, с другой стороны, это меня по-спортивному разозлило. И через год на чемпионате мира в Хельсинки я победила, установив мировой рекорд. Может, и наши спортсмены тоже разозлятся и победят…»

Михаил Юрьев, Екатерина Александрова

Коллаж «СЧ»: Виды спорта у Татьяны и Ланы разные. А мечта общая — поехать на Олимпиаду…

РАЗНЫЕ МНЕНИЯ

ЕВГЕНИЙ ТРЕФИЛОВ, главный тренер российской женской сборной по гандболу, выигравшей Олимпиаду-2016:

«Считаю, что идет даже не накат на Россию, а настоящий наезд. Все не только переросло все границы, это уже за гранью понимания. Смысл в том, что нас пытаются отодвинуть везде, где только можно. Происходит это по причине того, что Владимир Путин не играет в их игру. Наш Президент отказывается делать это. Считаю, ехать не под флагом своей страны и танцевать под мазурку вместо гимна — это странно. Меня можно назвать националистом, но это здоровый национализм. Я люблю свою Родину, и когда из нее пытаются сделать кишмиш, мне становится неприятно. В исполкоме МОК сидят 14 человек: канадцы, швейцарцы, американцы. Я бы очень хотел, чтобы те, кто отстранял, сами под нейтральным флагом и под польку-бабочку взошли бы на пьедестал».

ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК, хоккеист, участник четырех зимних Олимпиад:

«Ехать на Олимпиаду надо обязательно! Отказаться — значит сдаться! Все прекрасно понимаем, что решение МОК — чистая политика и против кого именно она направлена. В принципе, было понятно, что будет такое решение. Но если спортсмены туда поедут, это сплотит страну. Все «чистые» спортсмены должны ехать. Для многих это будут последние Игры, и возможности попасть на Олимпиаду у них больше не будет».

КОНСТАНТИН КОСАЧЕВ, председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации:

«Решение МОК по России. Мерзкое решение. Нет сомнения, что это часть общей линии Запада на сдерживание России. Олимпиада-2018 в этой интерпретации не могла не стать ответом на российский триумф Олимпиады-2014. Перекупили предателей, избирательно перетрясли пробирки только под одним флагом, организовали истерику в СМИ. Другого решения МОК принять просто не мог, загнали за флажки. При этом можно сколько угодно обижаться на Запад, причем справедливо. Но убежден, что и наши чиновники от спорта должны понести персональную ответственность, они явно проспали старт этой кампании и явно не справились с ее финишем. По Пхенчхану: уже говорил раньше и повторю опять. Моя личная позиция — ехать сборной под белым флагом недопустимо. Но и запрещать в централизованном порядке нашим спортсменам принимать участие в соревновании, к которому они шли всю жизнь, было бы неправильно и несправедливо. Это тот случай, когда каждый должен решать сам и за себя, а страна должна проявить мудрость, поддержав спорт, а не политику».

Чемпионат.ком, Фейсбук