Путин примет участие в выборах

Президент России Владимир Путин объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2018 году. Об этом российский лидер сказал вчера во время встречи с работниками завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде, отвечая на вопрос одного из рабочих. По словам главы государства, «лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет».

Путин был Президентом России с 2000 по 2008 год. С 2008 по 2012 год он занимал пост премьер-министра. В марте 2012 года Путин вновь был избран Президентом России сроком на шесть лет, напоминает «RT».

О своем намерении принять участие в выборах также заявили, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, политолог Андрей Богданов и один из создателей движения «Наши» Борис Якеменко.

Кроме того, свои кандидатуры намерены выдвинуть журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков, лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова и лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его выдвинули в качестве кандидата в Президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.