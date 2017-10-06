В Германии рассказали о Чувашии

В крупнейшем европейском промышленно-финансовом центре, городе Франкфурт-на-Майне, находится делегация Чувашии во главе с вице-премьером — министром экономического развития, промышленности и торговли Владимиром Аврелькиным.

Вчера состоялась презентация экспортного и инвестиционного потенциала нашего региона. Свою продукцию показывали представители ряда компаний республики, заинтересованных в сотрудничестве с немецким бизнесом. В Чувашии уже есть такие совместные проекты, в частности, проект немецкой фирмы Develey GmbH, специализирующейся на производстве горчицы и соусов. Последние примеры интереса инвесторов к республике — подписание соглашений с компанией Siemens по производству на базе ОАО «ВНИИР» электротехнических компонентов для Московского метрополитена, а также с компанией Weidmueller по производству электрических соединителей на базе АО «НПО «Каскад», сообщает пресс-служба Минэкономразвития.