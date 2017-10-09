Батареи просят… погасить долги

А «КИНОШНЫЕ» ОБРАЗЫ НЫНЧЕ СОВСЕМ НЕ ТЕ

«Так жить нельзя», — сказано про город Канаш, но известное выражение из фильма автор этих строк вспомнил в Новочебоксарске в доме по адресу: переулок Химиков, 1. Филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (представитель Т Плюс по начислению и сбору денежных средств) проводит совместные с судебными приставами рейды по взысканию дебиторской задолженности за отопление и горячую воду — вот и напросился вместе с ними.

Матильда и соседи

Первый подъезд встретил нас зияющим без рамы проемом окна. А на дворе, между прочим, не май месяц — начался отопительный сезон. Но МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска», которое должно было подготовить к зиме этот дом, подобные мелочи, видимо, не волнуют. Обшарпанные стены, тяжелый запах… Свет в подъезде тоже не горит. Днем собственников квартир не застать, поэтому судебные приставы визиты к должникам практикуют в вечернее время — нужные номера на дверях выискиваем в темноте.

Звонка, конечно, нет — пристав стучит в дверь. Не сразу, но она все-таки открывается. И наши «киношные» ассоциации получают продолжение. Нет, я не о вскрике одной из сотрудниц энергокомпании при виде разбегающихся тараканов. Насмешила женщина в возрасте «ягодка опять», впустившая нас в общий коридор коммунального жилья. Узнав, что гости пришли к ее соседям, задолжавшим крупную сумму за тепло и горячую воду, Ирина быстро затараторила: «Так они оба — и Матильда, и ее сожитель — алкаши. Три дня работают, три недели пьют…» Вообще-то соседку зовут Еленой. Хотя, согласен, Матильда — имя более интересное, на фоне не стихающих споров вокруг одноименного фильма придающее хоть какой-то лучик света невзрачному общежитию. Но оценить ее сходство с героиней нашумевшего фильма не получилось — дома никого не оказалось.

Идем к другим должникам. Благо их в этом доме полно. И каково же было наше удивление, когда выяснилось, что словоохотливая дама тоже оказалась в «черном списке»! Правда, смекнув о предстоящем непростом разговоре, Ирина успела юркнуть в комнату. Долго пришлось уговаривать ее открыть дверь. Только после предупреждения о том, что такое поведение чревато административным штрафом, она впустила людей в погонах в комнату для оценки имущества. Женщина времени зря не теряла. На первый взгляд, здесь вроде бы и оценивать нечего. Но видавшие виды приставы попросили открыть шкаф для одежды. Ба-а! — телевизор! «Спрятала, чтобы вы не забрали…» Приставы только закончили оформление документов о наложении ареста на имущество, появился молодой человек. Ирина, оказывается, успела по телефону вызвать живущего отдельно сына. Тот без лишних слов оплатил долг матери за энергоресурсы и исполнительский сбор — всего около 14 тыс. рублей. Телевизор остался у хозяйки.

Вынести арестованное имущество приставам все-таки пришлось — уже из другого подъезда. Хозяйка комнаты Галина Михайловна тоже должна энергетикам порядка 14 тыс. рублей. Живет в комнате одна, а прописаны вдвоем с сыном — приходится платить и за него, вот и накопила долг. Сын живет в Пензе, мог бы помочь матери, но женщина ни его адреса, ни телефона не знает. Судебный пристав Надежда Курбатова накладывает арест на телевизор, духовку, мультиварку и разъясняет хозяйке: «Для снятия ареста с имущества вам необходимо полностью выплатить долг. У вас также есть право на самореализацию арестованного имущества».

А вот в следующую комнату ее хозяйка впустить приставов ни за что не согласилась — начала даже руки распускать. Нет, люди в погонах воевать с ней не стали — составили соответствующий протокол о воспрепятствовании их законным действиям. Теперь помимо долга перед энергетиками Ларисе Петровне наверняка придется и штраф заплатить за административное правонарушение. А живет она, как успели мы разглядеть в открытую дверь, совсем не бедно. Занимает две совмещенные комнаты, и отделка хорошая… Впрочем, как отметила руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью энергокомпании Любовь Яковлева, зачастую именно зажиточные люди и не платят по счетам: «Посещали недавно одного должника. Не квартира, а хоромы в два яруса! При этом долгов только за энергоресурсы накопил на 150 тыс. рублей!» И Лариса Петровна не платит аж с 2014 года — тепла и горячей воды бесплатно потребила более чем на 68 тыс. рублей. Приставы, безусловно, к ней еще вернутся.

СВЕТЛАНА ЖАРКОВА, директор филиала Марий Эл и Чувашии ЭнергосбыТ Плюс:

— С этого года существенно упростился порядок взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с физических лиц. Достаточно направить в мировой суд заявление о выдаче судебного приказа. Срок рассмотрения такого заявления составляет 10 дней, и мы получаем исполнительный документ, который незамедлительно направляется либо судебным приставам, либо в банк или Пенсионный фонд. В случае взыскания через исполнение судебного решения собственник понесет дополнительные расходы на оплату госпошлины и пени в размере 7%.

Красненькую не желаете?

В нескольких комнатах не застали хозяев. Некоторых соседи не видели месяцами, а то и годами. В дверях у них — куча разных квитанций. Есть и особенные — ярко-красные. С недавних пор жители Марий Эл и Чувашии, находящиеся на прямых расчетах с Т Плюс и имеющие более чем месячную задолженность за тепловую энергию, начали получать от ресурсоснабжающей организации вот такие долговые квитанции. Энергетики таким образом решили обратить внимание граждан на необходимость погашения долгов.

Задумка удалась. Во всяком случае, своего рода «красная метка» вызвала шквал звонков в офисе филиала ЭнергосбыТа. Одна из жительниц Чебоксар возмущалась, мол, «вы меня, человека с двумя высшими образованиями, перед соседями позорите!» А не платить за потребленные тепло и горячую воду почему-то не стыдно… председателю дома… Избежать позора, вернуться к обычному образцу квитанций, несложно — нужно всего-то оплатить долг.

Энергетики вынуждены прибегать и к таким «фишкам». Общая сумма задолженности исполнителей коммунальных услуг Чувашии перед Т Плюс — почти 932 млн рублей. Физические лица задолжали порядка 32 млн рублей — по Чебоксарам и Новочебоксарску. С начала 2017 года судебные органы удовлетворили почти 1,5 тыс. исков энергокомпании в отношении должников, проживающих в квартирах и индивидуальных домах, — взыскано 27,5 млн рублей.

Такому Шарапову Жеглов не друг

Кстати, о цветных квитанциях. На подъездах некоторых домов Чебоксар и Новочебоксарска появились еще и оранжевые листовки. Подобные «украшения» домам «под крылом» добросовестных управляющих компаний не грозят, адресованы они жителям многоквартирных домов, обслуживаемых исполнителями коммунальных услуг — должниками Т Плюс за тепло. ЭнергосбыТ призывает их бороться с нецелевым расходованием УК и ТСЖ денежных средств, перечисляемых горожанами за отопление и горячее водоснабжение. В каждом обращении приводится сумма задолженности, что должно стать поводом для собственников квартир адресовать «неудобные» вопросы руководству своих УК: «Куда уходят наши деньги?»

Ведь задолженность УК за теплоресурсы создает сложности не только энергетикам, она имеет негативные последствия и для самих жильцов. Долги вынуждают Т Плюс обращаться в суд с иском об их взыскании в принудительном порядке, что влечет арест счетов задолжавшей организации. Нечем платить — неизбежно снижение качества обслуживания дома.

Предостережение далеко не случайное. Центральные СМИ пестрят сообщениями о недобросовестности руководства ряда управляющих компаний.

Громким скандалом, к примеру, обернулась «коммунальная история» в Коми. Суд Сыктывкара недавно поставил точку в уголовном деле о махинациях с деньгами собственников жилья. Экс-руководитель ООО «Октябрьская управляющая компания» Евгений Шарапов (известная в регионе личность), долгие годы занимавшийся политикой, признан виновным в хищении и отправлен в колонию на 4 года. Суд установил, что он похитил 45,8 млн рублей, поступивших от населения за оказанные ресурсоснабжающими организациями услуги, в том числе Т Плюс за отопление. Шарапов, да не тот…

Впрочем, можно привести совсем «свежие» примеры и по Чувашии. Заявление филиала Марий Эл и Чувашии Т Плюс стало основанием для возбуждения уголовного дела в отношении руководства чебоксарской УК «Рябинка».

Проверка, проведенная СУ МВД по ЧР, установила, что управляющая компания расходовала поступающие от жителей домов денежные средства за тепловую энергию на цели, не связанные с оплатой услуг ресурсоснабжающих организаций. Ущерб превысил 12 млн рублей.

В уголовном деле в отношении директора УК речь идет о злоупотреблении полномочиями. В связи с нецелевым расходованием денежных средств, предназначенных на оплату теплоснабжения, уголовное дело также возбуждено и в отношении должностных лиц УК в ЖКХ г. Новочебоксарска.

Фото Ирины Романовой: Вслед за красной квитанцией к должникам пришли судебные приставы.