5 октября — день учителя

Уважаемые педагоги и ветераны отрасли образования!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы с особой теплотой и благодарностью вспоминаем любимых учителей. Мудрые уроки наших наставников мы храним на протяжении всей жизни.

В системе образования Чувашии работает более 22 тысяч педагогов. Изо дня в день они с честью выполняют благородную подвижническую миссию.

Республика может по праву гордиться своими учителями. Их воспитанники являются победителями и призерами всероссийских конкурсов и олимпиад, успешно сдают экзамены и поступают в ведущие вузы страны. Эффективность работы педагогического сообщества подтверждается и тем, что школы Чувашии ежегодно входят в число лучших в России.

Благодарю вас, дорогие педагоги, за верность профессии, душевную щедрость, стойкость, терпение и искреннюю любовь к нашим детям.

Ваш неутомимый труд на ниве просвещения и ответственная гражданская позиция — залог успеха новых поколений, а значит, и достойного будущего нашей республики и всей страны.

Здоровья вам, вдохновения, счастья, семейного благополучия, мира и добра!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев