ЮРИЙ ШАХМУРАДОВ, главный тренер женской сборной России по вольной борьбе:

«В декабре на Кубке мира в Чебоксарах будут выступать два состава нашей команды – 16 спортсменок. Но сначала в ноябре у нас пройдет турнир в Москве, а 14 ноября мы начнем подготовительный сбор в Чебоксарах. Мы намерены сформировать альтернативную команду для основного состава сборной России. И в нее, в частности, войдут спортсменки, которые также в ноябре будут выступать на чемпионате мира среди юниорок. Постараемся выставить на соревнования как опытных спортсменок, так и молодых и перспективных девушек».