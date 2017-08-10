В школах Чувашии с 1 сентября начнут преподавать финансовую грамотность

Автор: Зинаида Шитлаева access_time19 минут назадВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

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От уровня финансовой грамотности граждан во многом зависит их благосостояние. Поэтому очень важно начинать обучать основам правильного финансового поведения как можно раньше.
Некоторые элементы предмета уже включены в школьную программу и преподаются на уроках обществознания и экономики или в качестве дополнительного предмета по выбору учащихся.
Также выпущен учебник «Основы финансовой грамотности», рекомендованный школам. По нему начнется преподавание предмета в опорных школах, которых в Чувашии сегодня две: гимназия в Мариинском Посаде и средняя общеобразовательная школа в Батыревском районе. Наряду с ними в список пилотных образовательных учреждений, которые готовятся к внедрению финансовой грамотности в образовательный процесс с нового учебного года, включены еще три чебоксарские школы — № 24, 30 и 48.
К концу 2017 года число пилотных участников планируется расширить до 500 школ во всех субъектах Российской Федерации. Принять участие в пилотном преподавании основ финансовой грамотности может любая школа.
Кстати, в Чувашии уже не первый год проходят мероприятия по финансовому просвещению граждан. Только за прошлый 2016 год и первую половину 2017 года при поддержке Минобразования республики проведено более 70 обучающих занятий. Участие в них приняли свыше 3 тысяч жителей региона — преимущественно школьники и студенты. Также весной 2017 года около 8 тысяч школьников Чувашии побывали на онлайн-уроках финансовой грамотности, которые проводила Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

Опубликовано: 10 августа 2017

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