В школах Чувашии с 1 сентября начнут преподавать финансовую грамотность

УМЕЙ ДЕНЕЖКИ СЧИТАТЬ

От уровня финансовой грамотности граждан во многом зависит их благосостояние. Поэтому очень важно начинать обучать основам правильного финансового поведения как можно раньше.

Некоторые элементы предмета уже включены в школьную программу и преподаются на уроках обществознания и экономики или в качестве дополнительного предмета по выбору учащихся.

Также выпущен учебник «Основы финансовой грамотности», рекомендованный школам. По нему начнется преподавание предмета в опорных школах, которых в Чувашии сегодня две: гимназия в Мариинском Посаде и средняя общеобразовательная школа в Батыревском районе. Наряду с ними в список пилотных образовательных учреждений, которые готовятся к внедрению финансовой грамотности в образовательный процесс с нового учебного года, включены еще три чебоксарские школы — № 24, 30 и 48.

К концу 2017 года число пилотных участников планируется расширить до 500 школ во всех субъектах Российской Федерации. Принять участие в пилотном преподавании основ финансовой грамотности может любая школа.

Кстати, в Чувашии уже не первый год проходят мероприятия по финансовому просвещению граждан. Только за прошлый 2016 год и первую половину 2017 года при поддержке Минобразования республики проведено более 70 обучающих занятий. Участие в них приняли свыше 3 тысяч жителей региона — преимущественно школьники и студенты. Также весной 2017 года около 8 тысяч школьников Чувашии побывали на онлайн-уроках финансовой грамотности, которые проводила Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.