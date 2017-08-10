Аджика без варки

Домашняя аджика стала непременной частью консервации у многих хозяек. Предлагаем любителям остренького рецепт приправы без варки. Готовится такая аджика легко и съедается быстро.

Для приготовления вкуснейшей приправы берем 1 кг твердых томатов, 0,5 кг сладкого перца, 4 средние головки чеснока, 1 пучок петрушки. Из такого количества ингредиентов аджики получается две 700-граммовые банки.

Все овощи моем и обсушиваем (можно в бумажных полотенцах). Сладкий перец разрезаем и очищаем от семечек. На мясорубке перекручиваем томаты, сладкий перец, чеснок и горький перец вместе с семечками. К ним добавляем мелко нарезанную (ножом) петрушку, все тщательно перемешиваем.

В полученную овощную смесь кладем 1 столовую ложку соли, 6 столовых ложек сахара и 1 чайную ложку столового (9%) уксуса. Опять все тщательно перемешиваем. В готовой аджике уксус не чувствуется, он нужен для того, чтобы приправа не забродила.

Полученную приправу ставим в холодильник на два часа. И в это время готовим банки для консервации: я обычно мою их в содовом растворе.

Через два часа перекладываем аджику в банки, закрываем их капроновой или винтовой крышкой. Все, варить ничего не нужно. Храниться аджика может около полугода. Но в нашей семье съедается задолго до этого срока.

Галина Артемьева, Чебоксары