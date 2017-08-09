Делегация Объединенного мира борьбы и Федерации спортивной борьбы России положительно оценила ход подготовки к Кубку мира по вольной борьбе в Чебоксарах

9 августа Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев встретился с представителями международной федерации «Объединенный мир борьбы» и Федерации спортивной борьбы России, которые прибыли в Чувашию для оценки готовности региона к проведению престижного турнира.

Во встрече участвовали министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергей Шелтуков, президент Федерации спортивной борьбы Чувашской Республики Алексей Лапшин.

Спортивную делегацию представили член Бюро Конгресса Объединенного мира борьбы Родика Мария Якши, вице-президент Объединенного мира борьбы, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Наталья Ярыгина, начальник отдела женской борьбы Федерации спортивной борьбы России, старший тренер сборной команды России Александр Борзунов, исполнительный директор Федерации спортивной борьбы России Александр Деревянко.

Обсуждены вопросы подготовки к Кубку мира по вольной борьбе среди женщин, который состоится 1-2 декабря 2017 года в Ледовом дворце «Чебоксары Арена» в Чебоксарах и соберет представителей сборных команд России, Японии, США, Китая, Монголии, Швеции, Украины и Азербайджана.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что Правительство Чувашии приложит все усилия для проведения соревнований на высоком уровне. «Выражаю слова благодарности за оказанное доверие в проведении этих соревнований в Чебоксарах. Для спортсменов будут созданы все условия. Жители республики отличаются радушием, уважением ко всем народам», — сказал он.

Родика Мария Якши, в свою очередь, поблагодарила за то, что республика согласилась принять соревнования. Она рассказала, что делегация провела инспекционный осмотр спортивной инфраструктуры, гостиничного хозяйства и положительно оценила увиденное. «Нас все полностью устраивает. Кроме того, Чебоксары очень добрый город. Все улыбаются, здесь чувствуешь себя хорошо», — сказала она.

Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергей Шелтуков заверил, что все задачи по подготовке соревнований, обозначенные в ходе совещания рабочей группы, будут решены.

Вице-президент Объединенного мира борьбы, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Наталья Ярыгина поблагодарила Главу Чувашии за помощь в развитии женской борьбы и неоднократное проведение на чувашской земле Кубка России по этому виду спорта. «Спасибо за поддержку. Спортсменам нравится в Чувашии, все хотят еще раз приехать. Иностранные борцы всегда вспоминают о республике с теплотой. Уверена, Кубок мира по вольной борьбе среди женщин пройдет в Чебоксарах на высочайшем уровне. В город влюбиться можно. Я в восторге», — сказала она.

Исполнительный директор Федерации спортивной борьбы России Александр Деревянко отметил, что в Чувашии накоплен богатый опыт достойного проведения крупнейших соревнований всероссийского и международного уровня.

«Мы хотим все лучшие традиции проведения турниров по вольной борьбе в Чувашии представить участникам Кубка мира», — сказал начальник отдела женской борьбы Федерации спортивной борьбы России, старший тренер сборной команды России Александр Борзунов.

Отметим, в Чувашской Республике вольная борьба является базовым видом спорта. Вольной борьбой здесь занимаются около 3000 человек.

В состав спортивной сборной команды России в 2017 году включены 18 борцов вольного стиля из Чувашии. В 2016 году спортсмены Чувашской Республики завоевали 172 медали в международных и всероссийских соревнованиях. В этом году спортсмены республики завоевали 23 медали.

Чувашия неоднократно становилась местом проведения масштабных соревнований по вольной борьбе, среди них: Открытый Кубок России, международные соревнования по вольной борьбе на Кубок Главы Чувашской Республики; чемпионат и первенство России по вольной борьбе; а также ежегодные – всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Героя Гражданской войны В.И. Чапаева и всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Героя России, генерал-лейтенанта Н.Ф. Гаврилова.

В середине марта президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили обратился к Главе Чувашской Республики Михаилу Игнатьеву с предложением принять сильнейший турнир планеты, право проведения которого в 2017 году предоставлено России. По поручению Главы региона в кратчайшие сроки Минспортом Чувашии была подготовлена заявка на проведение мирового первенства. Сейчас республика последовательно готовится к проведению турнира.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики