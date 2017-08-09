Чувашия расширяет сотрудничество с Казанским федеральным университетом

9 августа Глава Чувашии Михаил Игнатьев и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров подписали соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между Кабинетом Министров Чувашской Республики и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Соглашение направлено на закрепление основных направлений двустороннего взаимодействия.

В обсуждении перспектив сотрудничества приняли участие министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Юрий Исаев, ректор Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова Андрей Александров, проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета Марат Сафиуллин, проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Данис Нургалиев, директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Андрей Киясов, директор Института психологии и образования Казанского федерального университета Айдар Калимуллин, директор Центра перспективного развития Казанского федерального университета Илья Кузьмишин.

Глава республики Михаил Игнатьев выразил признательность ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову за заинтересованность в укреплении взаимодействия и создание условий для обучения студентов Чувашии в крупнейшем вузе Поволжья. Ежегодно 8–10 % выпускников школ Чувашии выбирают Казанский федеральный университет. «Наша задача – эффективно и конструктивно взаимодействовать с прицелом на перспективу, готовить специалистов, способных развивать реальный сектор экономики и социальную сферу», – подчеркнул руководитель региона.

Ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ильшат Гафуров поблагодарил Главу Чувашии за плодотворную работу по развитию системы образования.

В ходе беседы обсуждены возможности выведения на новый уровень качества подготовки и повышения квалификации педагогических кадров Чувашской Республики с использованием потенциала Казанского федерального университета.

Ильшат Гафуров рассказал о возможностях Казанского федерального университета.

Казанский федеральный университет может стать площадкой обмена опытом в области повышения качества подготовки и повышения квалификации педагогических кадров Чувашии. Кроме этого, академическое сообщество получит доступ к высокотехнологичному оборудованию и инфраструктуре Казанского университета. В частности, представители фармацевтической промышленности региона смогут оценить возможности специальной площадки для проведения доклинических и клинических исследований.

Также рассматривается возможность использования потенциала федерального университета для работы с одаренными детьми, взаимодействия по вопросам повышения финансовой грамотности.

В свою очередь, опыт Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова может быть полезен для коллег по подготовке специалистов по ряду направлений.

«Мы готовы делиться своими наработками. Только общими усилиями вузов мы можем двигаться вперед», — резюмировал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров.

Михаил Игнатьев выразил готовность продолжить предметную работу в рамках реализации достигнутых договоренностей.

Отметим, в целях подготовки высококвалифицированных кадров Правительство Чувашии сотрудничает с ведущими вузами республики и Российской Федерации.

Напомним, в 2016 году подписано соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и тремя ведущими вузами республики: ЧГУ им. И.Н. Ульянова, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ЧГСХА в целях подготовки кадров для экономики республики. В этом же году было подписано соглашение с Казанским государственным медицинским университетом.

В 2017 году подписано соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и МГУ им. М.В. Ломоносова. В рамках реализации соглашения определены направления совместной деятельности в области целевого обучения по магистерским программам, прохождения студентами производственной практики на предприятиях Чувашии, оказания услуг по проведению научно-исследовательских работ и научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики