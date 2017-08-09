В Чувашии планируется реорганизация ряда бюджетных учреждений здравоохранения и социальной сферы

9 августа на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики рассмотрены проекты постановлений о реорганизации двух бюджетных учреждений социальной сферы Чувашской Республики.

И.о. министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Лариса Арсентьева доложила о реорганизации Канашского комплексного центра социального обслуживания населения в форме присоединения к нему Канашского социального приюта для детей и подростков.

По ее словам, реорганизация позволит создать оптимальные условия для модернизации организаций и повышения качества оказания услуг за счет эффективного использования кадровых, технических и технологических ресурсов.

С учетом сокращения административно-хозяйственного персонала (директора, главного бухгалтера, имеющихся вакансий) в количестве 5 единиц штатная численность работников Канашского комплексного центра социального обслуживания населения после реорганизации составит 130 единиц. Ожидаемый экономический эффект от реализации проекта составит порядка 1121,2 тыс. рублей ежегодно.

«При этом количество обслуживаемых детей и оказываемых социальных услуг будет сохранено, в течение года на социальном обслуживании будет находиться не менее 1100 семей», – подчеркнула и.о. министра.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев распорядился оказать содействие в трудоустройстве лицам, попадающим под сокращение.

О реорганизации сети медицинских организаций рассказал министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов. Представленным проектом постановления планируется реорганизация Шумерлинского межтерриториального медицинского центра путем присоединения к нему Порецкой центральной районной больницы.

Руководитель Минздрава Чувашии сообщил, что оптимизация коснется только части управленческих должностей, которые связаны с дублированием функциональных обязанностей и должностей административно-хозяйственного персонала. Вся медицинская помощь будет оказываться в тех же подразделениях и теми же специалистами на местах.

«Жители Порецкого района смогут получать весь комплекс качественных лечебно-диагностических услуг – от оказания первичной медико-санитарной помощи до специализированной медицинской помощи в единой медицинской организации», – заключил он.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что первоочередной задачей, решаемой за счет реорганизации, должно стать улучшение качества оказания медицинской помощи населению.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики