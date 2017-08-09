В Чувашии владельцев ресторанов и баров могут обязать сообщать родителям о нахождении их детей в данных заведениях

9 августа на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики одобрен проект закона, в соответствии с которым предлагается закрепить обязанность юридических лиц и предпринимателей уведомлять родителей ребенка в случае нахождения его в местах (ресторанах, винных и пивных барах, рюмочных и др.), которые могут причинить вред здоровью и интеллектуальному, психическому, духовно-нравственному развитию детей, а также в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей.

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Юрий Исаев сообщил, что принятие данного проекта закона направлено на совершенствование мер по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей на территории Чувашской Республики.

«Предприниматели должны уведомить родителей, законных представителей или организаторов мероприятий с детьми всеми возможными способами связи и до приезда родителей принять меры по недопущению причинения вреда здоровью и развитию ребенка. Если информирование родителей не представляется возможным, предприниматели уведомляют органы внутренних дел», — сообщил министр, добавив, что в этом случае предприниматели освобождаются от административной ответственности за допущение нахождения детей в подобных заведениях.

Руководитель Минобразования Чувашии также отметил, что данный законопроект долго обсуждался с представителями общественности. При его разработке были учтены предложения как федеральных органов исполнительной власти, так и лидеров общественного мнения.

Проект закона направлен на рассмотрение в Госсовет Чувашии.

Справочно:

В соответствии со статьей 4 Закона Чувашской Республики от 24 июля 2009 года № 43 «О некоторых мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие» не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, на объектах, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных и пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции.

Также в соответствии со статьей 5 данного закона не допускается нахождение детей в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах, которые предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, и в иных общественных местах без сопровождения родителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики