Реализация приоритетного проекта «Оздоровление Волги» будет способствовать улучшению экологической обстановки

С подведения итогов визита полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича в Чувашскую Республику начал очередное заседание Кабинета Министров 9 августа Михаил Игнатьев.

Глава Чувашии напомнил, что одним из самых значимых событий стала закладка капсулы под строящийся кадетский корпус в г.Чебоксары. «Мы строим будущее. Родители и дети рады, что в 2018 году школа будет введена в эксплуатацию», – отметил он.

Михаил Бабич также ознакомился с комплексным развитием моногорода Канаш. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО подчеркнул высокую значимость реализуемых проектов, направленных на повышение качества жизни населения. «Канаш благоустраивается. Нам нужно постоянно учитывать инициативные предложения населения, внедрять их в жизнь во благо жителей», – подчеркнул Михаил Игнатьев.

Руководитель региона обратил внимание, с 2008 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина в рамках антикризисных мер государство поддерживает моногорода. Два моногорода Чувашии – Алатырь и Новочебоксарск – получили миллиардные средства на развитие инфраструктуры, создание новых производств, поддержку занятости. Как результат, в этих моногородах созданы дополнительные рабочие места, сохранена стабильная социально-экономическая ситуация. В перспективе города Мариинский Посад и Шумерля также могут принять участие в программе поддержки моногородов.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что работы по благоустройству и созданию комфортной среды ведутся на территории всей республики. 5.3 млрд рублей Дорожного фонда направляются на ремонт и строительство дорог, из них более 1 млрд рублей – по программе, поддержанной Президентом РФ, «Безопасные, качественные дороги». Кроме того, проводится ремонт дворовых территорий и подъездных путей.

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин представил информацию об итогах совещания, проведенного 8 августа в Волгограде Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым и посвященного вопросам сохранения, предотвращения загрязнения и рационального использования реки Волги. На совещании отмечено, что для восстановления экосистемы столь жизненно важной водной артерии требуется наладить экологический мониторинг, модернизировать очистные сооружения жилищно-коммунального хозяйства, а на вредные производства в обязательном порядке установить автоматизированные системы контроля стоков, перечислил он первостепенные меры.

До 2025 года будет реализован приоритетный проект «Оздоровление Волги». Для этого будет создан специальный фонд, который сконцентрируется на сохранении и восстановлении водных объектов, поддержке инвестиционных проектов в сфере очистки сточных вод. По итогам реализации приоритетного проекта объем загрязненных сточных вод, попадающих в реку, сократится на 4,5 кубических километра. Особое внимание в этой связи планируется уделить реконструкции и постройке комплексов очистных сооружений в крупных населенных пунктах, расположенных в бассейне Волги. Фонд должен начать работу в конце года.

Общий объем финансирования приоритетного проекта «Оздоровление Волги» составит 257 миллиардов рублей на 2017-2025 годы, в том числе почти 120 миллиардов из федерального бюджета.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что для республики реализация данного проекта имеет большое значение. Протяженность реки в пределах республики составляет 140 км. Волга является источником водоснабжения городов Чебоксары и Новочебоксарск, где проживает свыше 600 тыс. человек.

Глава Чувашии напомнил, что в республике успешно реализуется III этап III очереди проекта «Реконструкция биологических очистных сооружений в Новочебоксарске», что позволяет свести на «нет» вред от сточных вод, попадающих в реку Волгу, предотвратить экологический ущерб. На очистных сооружениях введен в эксплуатацию первый в России проект термической сушки осадков от очистки сточных вод, при котором масса образующихся осадков уменьшается в 100 раз.

С целью снижения негативного воздействия на реку Волга в 2016 году в республике запущен комплекс сооружений по обработке осадка на ВОС «Заовражная» г. Чебоксары. Введение в эксплуатацию данного комплекса позволило полностью прекратить сброс промывных вод в р. Волга с декабря 2016 г.

Глава Чувашии поручил руководителям ведомств сформировать рабочую группу и включиться в работу для участия в приоритетном проекте «Оздоровление Волги».

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики