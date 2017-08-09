Юрист фальсифицировал доказательства

Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего генерального директора одной из чебоксарских юридических фирм.

Он подозревается в фальсификации доказательств по гражданскому делу, где ответчиком проходила фирма, которую он возглавляет. Речь шла о взыскании с нее денег в защиту прав потребителя.

По версии следствия, в декабре прошлого года, будучи представителем фирмы в судебном заседании, гендиректор, дабы свести «на нет» исковые требования, представил в суд заверенную своей подписью и печатью фирмы копию заведомо подложного электронного письма, содержание которого имеет искаженный характер.

И добился своего. На основании сфальсифицированного доказательства суд отказал истице в удовлетворении иска к указанной юридической фирме. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по Чувашии.