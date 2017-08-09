Ее не догнали

Легкоатлетка из Чувашии Ирина Юманова стала победительницей 28-го Сибирского международного марафона в Омске.

Марафон объединил более 5,5 тысячи любителей бега из 23 стран и 36 российских регионов. Спортсмены проверяли свои силы на разных дистанциях, однако ключевым стал «классический» марафон. В нем было заявлено 427 спортсменов: 52 женщины и 375 мужчин. На дистанции 42 км 195 м среди женщин не было равных нашей Ирине Юмановой, а среди мужчин — краснодарскому атлету Андрею Лейману.

Как сообщают в Минспорте Чувашии, Ирина Юманова не уступала лидирующей позиции на протяжении всего забега. К финишу она пришла со временем 2 часа 39 минут и 20 секунд, отстав от победителя-мужчины на 20 минут.

Спортсменка является мастером спорта России международного класса, она серебряный призер Всемирной Универсиады 2013 года в Казани в ходьбе на 20 км.