ВТБ в Чувашии увеличил кредитный портфель за 1 полугодие на 14%

Банк ВТБ в Чувашской Республике подвел итоги работы за первое полугодие 2017 года.

Кредитный портфель банка в регионе за 6 месяцев текущего года увеличился на 14% и составил на 1 июля 7,9 млрд рублей. Всего за отчетный период предприятиям и организациям Чувашии было выдано кредитов на сумму более 6,2 млрд рублей.

Объем привлеченных средств на расчетных счетах и депозитах клиентов составил 5,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 17%.

Доля просроченной задолженности по итогам полугодия отсутствует.

Комментируя итоги работы за отчетный период, руководитель банка ВТБ в Чувашской Республике Константин Киргизов отметил:

«В первом полугодии мы не только сохранили устойчивые позиции на банковском рынке региона, но и вновь продемонстрировали положительную динамику по основным направлениям бизнеса. Важным показателем эффективности для нас также является отсутствие просроченной задолженности. Это результат продуманной взвешенной политики и слаженной работы команды филиала по управлению качеством кредитного портфеля».

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