В рамках рабочей поездки в Чувашскую Республику полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич посетил отделение амбулаторного гемодиализа ООО «Б. Браун Авитум Руссланд» в Канаше.

С 2010 года по настоящее время «Б. Браун Авитум Руссланд» создана сеть из 35 центров амбулаторного гемодиализа в различных субъектах Российской Федерации, в том числе 4 центра расположены в 2 регионах округа — в Оренбурге, Орске, Чебоксарах и Канаше.

Инвестор вложил в строительство отделения в Канаше 57 млн рублей. В медицинском учреждении создано 19 рабочих мест, предусмотрено 30 штатных единиц. Центр оснащен современными аппаратами «искусственной почки» экспортного класса.

На первом этапе в отделении обеспечены условия для приема 24 пациентов ежедневно, далее планируется увеличение до 36 человек с постепенным выходом на проектную мощность – 90 пациентов.

Реализация данного проекта направлена на повышение доступности гемодиализной помощи и приближение ее к месту жительства нуждающихся в заместительной почечной терапии пациентов из 13 «южных» муниципальных районов республики.

Напомним, ранее пациентам, нуждающимся в заместительной почечной терапии, медицинская помощь оказывалась в амбулаторном центре диализа ООО «Б. Браун Авитум Руссланд Клиникс» в Чебоксарах, а также в отделении гемодиализа БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии.

Михаил Бабич пообщался с пациентами и медицинским персоналом отделения, ознакомился с условиями, созданными в центре.

Источник: Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе