7 августа делегация из Китая посетила перерабатывающие предприятия республики АО «Волга АЙС», ООО «Новочурашевский молочный завод» Ибресинского района и ООО «Вурнары Завод СОМ» Вурнарского района.

Руководители предприятий ознакомили китайских друзей с деятельностью молокоперерабатывающих предприятий республики, ответили на интересующие вопросы.

В рамках посещении АО «Волга АЙС» члены делегации Китайской Народной республики высоко оценили качество мороженного, производимого в Чувашии.

Руководитель АО «Волга АЙС» Антон Романов отметил, что сейчас предприятие выпускает более 50 наименований этого сладкого продукта. В нынешнем году запустили две новые технологические линии, что позволило расширить ассортимент тремя новыми линейками мороженого: двухслойное эскимо пломбир без глазури «Ты и Я», мороженое в вафельном сахарном рожке «Кураж» и линейка мороженого «Пломбир на сливках».

Управляющий аграрным холдингом ООО «Новочурашевский молочный завод» Александр Шувакин провел экскурсию по предприятию, китайские коллеги интересовались производством сливочного масла и сухого обезжиренного молока. Отметим, в 2013 году на площадях консервного цеха колхоза «Красный партизан» в с. Новое Чурашево Ибресинского района заработал молочный завод. Здесь осуществлялся сбор, приёмка и первичная переработка сырого молока. В 2015 году здесь появился новый цех по производству сливочного масла «Крестьянское». В 2016 году предприятие в 2 раза увеличило проектную мощность по производству сливочного масла и начало производить в сутки 10-12 тонн масла и принимать 250-300 тонн молока. Цех по сушке для производства сухого обезжиренного молока в сутки производит 16 тонн сливок. В перспективе предприятия – открытие новых цехов по производству творога и твёрдых сортов сыра

На ООО «Вурнары Завод СОМ» китайской делегации была представлена технология производства сухого обезжиренного молока, а также проведена дегустация молочной и кисломолочной продукции, производимой предприятием. Представители китайской делегации высоко оценили вкусовые качества молочной продукции.

В ходе общения китайские коллеги выразили надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Источник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики