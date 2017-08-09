Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Новочебоксарске: «Местная власть должна прислушиваться к инициативам населения»

7 августа Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев с рабочим визитом посетил город Новочебоксарск, где ознакомился с проектом реконструкции и благоустройства общественной территории «Верхняя Набережная» и поинтересовался мнением горожан о его реализации. Его сопровождали министр здравоохранения Чувашии – руководитель информационной группы по г.Новочебоксарск Владимир Викторов, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимир Михайлов, глава города Новочебоксарска Олег Матвеев и глава администрации города Ольга Чепрасова.

Благоустройство набережной в Новочебоксарске реализуется в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». На его реализацию в этом году выделено 14,9 млн рублей. Эти средства планируется направить на устройство пешеходного тротуара из брусчатки, установку ограждений, обустройство трех смотровых площадок, установку скамеек, организацию освещения и ливнестока. В перспективе на набережной появятся велодорожки, намечено строительство храма блаженной Ксении Петербургской. Рядом запланировано строительство нового жилого микрорайона. Проектно-сметная документация по строительству набережной проходит экспертизу сметной стоимости, заключение уполномоченного органа пока не получено. При этом, как могли убедиться участники выездного совещания, часть отреставрированной набережной выложена из брусчатки. «В 2016 году на набережной был заложен гранитный камень, как символ ее дальнейшего благоустройства. Его стоимость составила около 10 тыс. рублей, были привлечены спонсорские средства. Из муниципального бюджета Новочебоксарска, бюджетов других уровней на эти цели средства не выделялись. В продолжение верхневолжской набережной также не предусматривалась выкладка гранитом, так как это слишком дорогостоящее мероприятие», — пояснила Ольга Чепрасова.

Михаил Игнатьев посетил окрестности набережной. Он высказал критические замечания в адрес руководства города в связи с тем, что территория, на которой предполагается дальнейшее благоустройство, содержится в крайне заброшенном состоянии. Вдоль реки образовались стихийные свалки, все заросло бурьяном. Кроме того, был обнаружен не оборудованный пляж, где купались дети без сопровождения взрослых.

Глава республики отметил, что соответствующим ведомствам необходимо в срочном порядке обратить на это внимание и провести профилактическую работу с отдыхающими на несанкционированном пляже. Он также поручил Ольге Чепрасовой доложить в понедельник на еженедельной планерке о проделанной работе по уборке территории.

Была осмотрена и заброшенная площадка, вымощенная досками, ранее использовавшаяся как открытая сцена. Старожилы Новочебоксарска отметили, что сцены в виде «ракушки» на набережной никогда не было. «На благоустройство городской среды выделяются большие деньги. Но одно дело – выделение средств из бюджета, и совсем другое – реализация инициатив граждан на принципах самофинансирования. Чтобы быстрее реализовывать подобные проекты, нужно мобилизовать само население», — отметил Глава республики.

В рамках своего рабочего визита в город-спутник руководитель региона также проконтролировал ход реализации в Новочебоксарске проекта «Качественные и безопасные дороги». Он ознакомился с работами по ремонту дорожного покрытия по ул. Винокурова. Всего в рамках программы в 2017 году в Новочебоксарске проводится ремонт 13 автомобильных дорог на сумму свыше 315,5 млн рублей.

«Впервые за последние годы такие средства были выделены на ремонт дорог. Мы отслеживаем качество проведенных работ. На эксплуатацию этих дорог дается гарантия пять лет, если будут всплывать какие-либо недоработки, то они будут исправляться за счет подрядчика»,— сообщил Михаил Игнатьев.

Подводя итоги рабочего визита, Глава республики также уделил внимание поддержке частных инициатив горожан. «Местная власть должна прислушиваться к инициативам населения. Но и население не должно оставаться в стороне. Касательно мусора на набережной. Конечно, городские власти здесь не дорабатывают, но и жители города, которые отдыхают на набережной, должны заботиться о ее чистоте. Сейчас обсуждаются параметры республиканского бюджета Чувашской Республики на 2018 год. Хочу подчеркнуть, что в приоритетном порядке средства будут выделяться тем муниципальным образованиям, где есть порядок, чистота, а в их поддержании непосредственно участвуют жители», — подчеркнул Глава региона.

Отметим, ранее на еженедельном совещании в Доме правительства обсуждались итоги заседания Совета по развитию местного самоуправления, которое прошло 5 августа в Кирове под председательством Президента России Владимира Путина. Глава Чувашии акцентировал внимание на том, что Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень в своем выступлении в качестве негативного примера привел ситуацию в одном из городов Чувашии. «Собственно говоря, люди просили восстановить ту старую сцену, которая была на набережной, в виде ракушки, люди нашего поколения помнят такие ракушки. Было отказано людям и не сделано. Вместо этого была выложена гранитная набережная. Такие вещи, конечно, нельзя допускать», – процитировал Михаил Игнатьев, сообщив, что по уточненным данным, имелся в виду город Новочебоксарск.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики