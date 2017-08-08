ВЛАДИМИР САЛТЫКОВ, вице-президент Федерации тяжелой атлетики России:

«Чемпионат страны в Чебоксарах заслуживает самой высокой оценки. Все прошло в соответствии с международными требованиями. Я на протяжении вот уже 14 лет выезжаю на судейство на соревнования европейского, мирового уровня и могу уверенно сказать: чемпионат в столице Чувашии нисколько им не уступает. И подиум, и зал разминки, и технические нюансы — все как за рубежом. А из того, что все-таки отличает чемпионат в Чебоксарах от других городов, — это радушие людей. Где-то чемпионат России проходит официально, а здесь мы чувствовали себя как дома. Хочу поблагодарить Минспорт Чувашии, республиканскую Федерацию тяжелой атлетики и министра Сергея Шелтукова. Он сам штангист, все дни соревнований был в зале и оперативно решал любые наши вопросы».