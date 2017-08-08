Финансировал терроризм

Приволжский окружной военный суд в городе Самаре признал 36-летнего жителя Чувашии Григория Степанова виновным в содействии террористической деятельности.

Как установлено следователями УФСБ России по Чувашии, расследовавшими уголовное дело, в октябре 2010 года Степанов на одном из интернет-сайтов, используемых запрещенной в РФ экстремистской организацией, инициативно вступил в переписку с неустановленным администратором указанного интернет-ресурса.

И, разделяя радикальные идеи, выразил желание оказать материальную помощь членам НВФ в осуществлении ими террористической деятельности. Позже через электронную систему денежных переводов Степанов перечислил на имя неустановленного иностранного гражданина 10 тыс. рублей.

Ранее по материалам УФСБ, переданным по подследственности в органы внутренних дел, он был осужден за преступления, связанные с незаконным оборотом, изготовлением оружия и взрывчатых веществ и приговорен к 3 с лишним годам лишения свободы со штрафом. С учетом этого за содействие террористической деятельности суд приговорил Степанова к 6 годам колонии общего режима и оштрафовал на 170 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.