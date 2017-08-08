В больницу на вертолете

На территории Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования впервые приземлился вертолет с пациентом на борту.

Мужчину с травмами шейного отдела позвоночника доставили в Чебоксары из Казани из республиканской клинической больницы всего за 40 минут.

«Этого больного к нам срочно привезли по договоренности с татарскими коллегами в рамках программы развития санитарной авиации. Ведь иногда важно прооперировать человека очень быстро, чтобы избежать каких-либо неврологических осложнений, которые смогут повлиять на его дальнейшую жизнь», — пояснил главный врач Федерального центра Николай Николаев.

Надо сказать, что центр работает в республике уже девятый год, ежегодно здесь выполняется свыше 7500 операций, причем 77–78 проц. пациентов — иногородние. И больше всего больных, конечно, из соседних регионов.

Кстати, на днях в Минздраве Чувашии состоялась встреча с представителем компании «Русские Вертолетные Системы» по развитию на территории Чувашии санитарной авиации и возможности создания совместного проекта с соседними регионами.