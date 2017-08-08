Смотрины будущих чемпионов

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 3 и Чебоксарского училища олимпийского резерва Альберт Челейкин стал победителем финальных соревнований по легкой атлетике VIII летней Спартакиады учащихся России в Майкопе (Адыгея). Спортсмен одержал победу в беге на 800 метров.

Как сообщают в Минспорте Чувашии, финал Спартакиады проходит с 6 июня по 15 августа в 11 регионах страны. Сегодня уже закончились 42 «зачетные» дисциплины из 55. Чувашские спортсмены выступают в 11 видах спорта. Пока они занимают 12-е место среди сборных команд регионов с численностью населения до 2 миллионов человек.