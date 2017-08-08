В ответе за права бизнесменов

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике назначен Александр Рыбаков. Указ об этом подписал 4 августа Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Михаил Игнатьев отметил, что кандидатура Александра Рыбакова рекомендована предпринимательским сообществом республики, Минэкономразвития и Торгово-промышленной палатой Чувашии. Ранее этот общественный институт возглавлял Владимир Иванов, который теперь руководит Минтрансом Чувашии.

Уроженец деревни Чербай Ядринского района, Рыбаков окончил юридический факультет ЧГУ и экономический факультет кооперативного института. Карьеру начал в 2005 году с должности юрисконсульта на предприятии ОАО «Чувашбыттехсервис». Работал главным специалистом отдела внешнеэкономических связей и инвестиций, главным специалистом-экспертом отдела промышленности, предпринимательства, внешних связей и инвестиционной политики администрации Чебоксар, начальником отдела правовой и кадровой политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашии. А с декабря 2012 года до назначения уполномоченным Александр Рыбаков возглавлял АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».

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