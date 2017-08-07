Михаил Игнатьев обсудит проект реконструкции набережной в Новочебоксарске с местными жителями

7 августа перед началом совещания с членами Кабинета Министров, руководителями ряда территориальных органов и федеральных ведомств Глава Чувашии Михаил Игнатьев представил назначенного на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александра Рыбакова. «Надеемся, что вы будете комплексно работать над соблюдением прав и законных интересов предпринимателей. Желаю эффективной, успешной, результативной работы на благо Чувашской Республики», – отметил он.

Он также сообщил, что 5 августа в Кирове Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета по развитию местного самоуправления. Рассматривались ход реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды и вопросы учета инициатив населения в осуществлении местного самоуправления.

Глава Чувашии поручил включить в повестку ближайшего Единого информационного дня обсуждение с жителями их идей по дальнейшему развитию территорий.

Михаил Игнатьев отметил, что среди подходов по благоустройству территорий, общественных пространств в соседних регионах активно используется привлечение средств населения на благоустройство и реализацию местных инициатив в виде самофинансирования. Так, в Республике Татарстан за 4 года общая сумма собранных гражданами средств составила почти 582 млн рублей. Размер платежа на одного человека варьируется от 200 рублей до 600 рублей, его определяют сами жители на сходах. Собираемость средств составила 83,5%. Средства самообложения в основном направляются на решение задач, по которым прямого финансирования в местном бюджете не предусмотрено либо его недостаточно.

«В Чувашии тоже существуют подобные традиции сбора средств – народный метод «ниме». Но у нас темпы сбора не такие. Можно съездить в соседние регионы за опытом, активнее применять это в работе», – отметил Михаил Игнатьев.

Глава Чувашии также акцентировал внимание на том, что Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень в своем выступлении в качестве негативного примера привел ситуацию в одном из городов Чувашии, где, по словам Министра, «несмотря на просьбы жителей, решили делать набережную, а именно выложить гранитом». «Собственно говоря, люди просили восстановить ту старую сцену, которая была на набережной, в виде ракушки, люди нашего поколения помнят такие ракушки. Было отказано людям и не сделано. Вместо этого была выложена гранитная набережная. Такие вещи, конечно, нельзя допускать», – процитировал Михаил Игнатьев, сообщив, что по уточненным данным, имелся в виду город Новочебоксарск.

Озвученное прокомментировала глава администрации города Новочебоксарска Ольга Чепрасова: «Проект реконструкции верхневолжской набережной, действительно, есть. Его стоимость составляет 55 млн рублей. Но аукцион не объявлен, никакие работы не начаты. По поводу сцены, действительно, во время визита заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрея Чибиса от жителей поступили предложения – сделать на набережной горнолыжный спуск, а также реконструировать сцену. Сцену мы запланировали реконструировать за счет собственных средств, информация об этом была направлена в Минстрой Чувашии». При этом, по ее словам, облицовка набережной гранитом в проекте не предполагалась.

Глава Чувашии сообщил, что планирует посетить сегодня Новочебоксарск, чтобы обсудить проект реконструкции набережной с местными жителями. Он также распорядился провести проверку представленных в докладе федерального министра сведений и в случае их недостоверности – направить в адрес ведомства письмо с опровержением представленной информации.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики