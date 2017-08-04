На страже здоровья

На коллегии Минздрава республики, в которой принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев, вчера обсуждали, насколько эффективны закупки, проводимые медицинскими учреждениями, что необходимо предпринять, чтобы снизить детскую, младенческую и материнскую смертность, а также выясняли, насколько медики готовы к проведению массовой вакцинации от гриппа.

Как выяснилось, эффективность закупок лекарственных средств и проведения капитального и текущего ремонта сильно колеблется в лечебных учреждениях Чувашии. Михаил Игнатьев дал поручение разобраться, что стоит за цифрами, которые были представлены в отчете: важно, чтобы каждый бюджетный рубль был вложен в здоровье жителей республики. Несмотря на то что в этом году материнская смертность нулевая, расслабляться нельзя. К нам приезжают рожать женщины из других регионов, не всегда они обследованы должным образом. А бывает, «скорая» привозит в роддом женщин, которые нигде на учете не стояли. Что касается гриппа, то в республику уже поступила вакцина против новых вирусов болезни. Планируется в этом году провести иммунизацию 43 процентов населения.