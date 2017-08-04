«Чувашей» покажут по Первому

В 1/8 финала телевизионной премьер-лиги сборная Чебоксар «ЧУВАШИ-ЧГУ» выступила еще в марте, но передачу в эфире федерального канала покажут в эту субботу, 5 августа, в 23.00. Свою игру по телевизору наши КВНщики планируют посмотреть вместе, рассказал «СЧ» капитан команды Лев Сердцев.

Напомним, право участвовать в «премьерке», которую ведет Масляков-младший, ребята завоевали, победив в декабре прошлого года в играх Центральной лиги Москвы и Подмосковья и успешно выступив в январе на ежегодном Международном фестивале КВН в Сочи.

К сожалению, «ЧУВАШИ-ЧГУ» не прошли в 1/4 финала телевизионной лиги. Но они продолжают выступать на ступень ниже и сейчас участвуют в Первой лиге, полуфинал которой пройдет 14 сентября в Казани.