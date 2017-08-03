НИКОЛАЙ КОЛЕСНИКОВ, чемпион XXI Олимпийских игр 1976 года в Монреале, главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике:

«Сегодня российские тяжелоатлеты, в особенности представительницы женской сборной страны, радуют хорошими результатами. На недавнем чемпионате Европы спортсмены взяли 4 «золота», 2 «серебра» и одну «бронзу». Одна из золотых медалей — у чувашской штангистки Натальи Хлесткиной. Чемпионат России в Чебоксарах проходит на высоком уровне. Мы встретили здесь большую поддержку и понимание со стороны руководства республики. Министр спорта Сергей Шелтуков знает о тяжелой атлетике не понаслышке — он занимался этим видом спорта. Чувашские тяжелоатлеты очень востребованы в сборной России. Немало представителей чувашской школы выступает за другие регионы. Ребята крепкие, выносливые, работоспособные».