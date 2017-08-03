В Чебоксарах собрались лучшие тяжелоатлеты страны

БОГАТЫРСКИЕ СТАРТЫ

Чемпионат России по тяжелой атлетике, который проходит на этой неделе в Чебоксарах, в первый же день подарил чувашским поклонникам «железной игры» яркие эмоции. Штангистка Яна Мохина, подопечная заслуженного тренера Чувашии Геннадия Иванова, в весовой категории до 48 кг в сумме двоеборья (рывок и толчок) поднялась на третью ступеньку пьедестала почета. Хрупкая на вид, но сильная девушка смогла поднять в общей сложности 161 кг. В рывке она показала второй, а в толчке третий результат. Ее «бронза» стала первой медалью чувашских тяжелоатлетов на нынешних главных стартах страны.

Спортсмены из 43 регионов борются за медали чемпионата России в Чебоксарах

Зал горячо приветствовал спортсменов со всех уголков страны, выходивших на специально возведенный помост в Центре развития маунтинбайка. Не менее громкие аплодисменты достались гостям чемпионата: президенту Федерации тяжелой атлетики России Максиму Агапитову, олимпийским чемпионам, заслуженному мастеру спорта СССР Николаю Колесникову и заслуженному мастеру спорта России Дмитрию Берестову.

В своем выступлении на открытии турнира Глава республики Михаил Игнатьев отметил, что Чувашия в последнее время все чаще становится местом проведения престижных соревнований различного уровня. Из года в год растет и количество приверженцев здорового образа жизни — сегодня почти 40 проц. жителей республики регулярно занимаются спортом.

«Для этого у нас создана мощная спортивная инфраструктура. С 2014 года ежемесячно в республике проводится День здоровья и спорта, все желающие в эти дни посещают спортивные объекты на безвозмездной основе», — подчеркнул Михаил Игнатьев. Он также рассказал, что ежегодно на поддержку базовых видов спорта в Чувашии направляется более 700 млн рублей, а 156 чувашских спортсменов включены в составы сборных команд страны по разным видам спорта.

Основное внимание зрителей в первые два дня соревнований было приковано, конечно, к выступлению чувашских «железных людей».

Чувашию на чемпионате представляли четверо тяжелоатлетов. В день открытия помимо Яны Мохиной в категории до 56 кг выступил серебряный призер молодежного первенства России Анатолий Иноходов. К большому сожалению болельщиков, уроженец Яльчикского района остался в шаге от пьедестала почета. Набрав в сумме двоеборья 187 кг, он занял четвертую строчку итогового протокола.

Вчера интрига развернулась вокруг выступления еще двух наших именитых спортсменок: Ирины Баймулкиной в весовой категории до 53 кг и Натальи Хлесткиной — до 58 кг. Во второй соревновательный день удача явно была на стороне наших девушек. Ирине Баймулкиной удалось пополнить копилку сборной команды Чувашии сразу двумя бронзовыми медалями. Уроженка Ядринского района стала третьей в рывке (76 кг) и в сумме двоеборья (172 кг). Блестящим стал выход на помост самой титулованной тяжелоатлетки Чувашии Натальи Хлесткиной. Двукратная чемпионка Европы, воспитанница Чебоксарской спортшколы имени Валериана Соколова, выпускница Новочебоксарского училища олимпийского резерва на домашней арене стала абсолютной чемпионкой России в своей весовой категории. Она уверенно одержала победу в рывке (91 кг), толчке (108 кг) и в сумме двоеборья (199 кг).

Чемпионат России собрал на трибунах не только любителей спорта сильных, но и вообще здорового образа жизни. Тренер по тяжелой атлетике Яльчикской спортшколы Николай Молоствов приехал в Чебоксары с 4-летним внуком Платоном, чтобы посмотреть выступления чувашских штангистов. «Хочу показать внуку, что такое большой спорт», — говорит мужчина. Деду с внуком удалось понаблюдать за разминкой силачей, а также раздобыть автографы олимпийцев Николая Колесникова и Дмитрия Берестова. Впервые на таких соревнованиях чебоксарка Елена Голишевская. «Я очень люблю спорт, — рассказывает горожанка. — В молодости я занималась конькобежным спортом, а сейчас два раза в неделю хожу на каток в ледовый дворец «Чебоксары Арена». Когда услышала про чемпионат, мне захотелось узнать, что такое тяжелая атлетика. Смотрю на спортсменов и восхищаюсь их силе».

На соседних рядах расположилась группа активных болельщиков. Как оказалось, жители Батыревского района приехали поддержать земляка — спортсмена Александра Мышова, выступающего за Калужскую область.

— Тяжелая атлетика неспроста так называется, — заметил олимпиец Николай Колесников, главный тренер женской сборной России по этому виду спорта. — Это действительно очень тяжелый вид спорта, требующий от человека колоссальной выносливости и силы — и физической, и, без сомнения, силы духа.

— Чувашская земля славится тяжелоатлетами, — говорит Геннадий Иванов, руководитель Федерации тяжелой атлетики Чувашии. — За последний олимпийский цикл они показали себя на всех уровнях. Проявили себя двукратная чемпионка Европы Наталья Хлесткина, трехкратная победительница Европы среди юниоров Ирина Баймулкина, чемпионка Европы Яна Мохина, призер мира среди юниоров, неоднократный призер Европы Александра Козлова.

Состязания сильнейших продолжаются. До конца недели спортсмены разыграют 15 комплектов наград: в восьми весовых категориях мужчины и в семи — женщины.

СПРАВКА «СЧ»

Чувашия впервые принимает чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Соревнования проходят в региональном Центре развития маунтинбайка с 1 по 6 августа. В них участвуют около 130 спортсменов из 43 регионов страны, а также 60 тренеров и представителей команд. Обслуживают мероприятие 50 судей.

На турнир съехались сильнейшие российские тяжелоатлеты — чемпионы мира, Европы, медалисты Олимпийских игр. Для спортсменов соревнования станут отборочными для участия в чемпионате мира

по тяжелой атлетике, который пройдет в конце этого года в США.

Фото Максима Васильева: Чебоксары все чаще становятся ареной крупных спортивных событий.

Фоторепортаж