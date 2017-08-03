Захватить фирму не удалось

В Чебоксарах перед судом предстанут двое молодых людей, обвиняемых в рейдерском захвате коммерческой организации.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего безработного жителя Чебоксар и его друга — 28-летнего директора одной из местных коммерческих организаций.

По версии следствия, в нынешнем апреле безработный горожанин решил осуществить незаконный захват управления в местной фирме, специализирующейся на оптовой продаже продуктов питания, и приобрести права на чужое имущество.

И представил в налоговую службу для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сфальсифицированные документы о прекращении полномочий реального директора этой организации и назначении руководителем себя любимого.

Но поскольку в реестре содержится запись о недостоверности других сведений, которые ранее были представлены обвиняемым, налоговики отказали во внесении в реестр вышеуказанных изменений.

Однако молодой человек от своих корыстных намерений отказываться не собирался. Через три дня он привлек сообщника — предпринимателя, с помощью которого в налоговую службу был представлен тот же пакет фиктивных документов. Единственная разница состояла в том, что теперь директором якобы становился этот самый предприниматель. В результате в ЕГРЮЛ нужные изменения были внесены.

О том, что действующий директор коммерческой организации, подвергнувшейся рейдерскому захвату, документально таковым быть перестал, он узнал после получения соответствующего уведомления из банка. И обратился в налоговую службу, после чего внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц изменения были отменены. Уголовное дело, которое уже направлено в суд, возбуждено на основании материалов, представленных органами ФНС России, сообщили в СУ СКР по Чувашии.