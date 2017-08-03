Пенсионерка с ножиком

Раненный в живот мужчина ушел из кафе, не поднимая шума. Работники даже не поняли, откуда взялась кровь на полу…

Еще больше персонал пиццерии по улице Пролетарской был удивлен, узнав, что в тяжком преступлении подозревается тучная, с трудом передвигающаяся пенсионерка, которая часто бывала в заведении вместе со своими приятельницами. Как очевидцы сообщили сотрудникам полиции, до происшествия у дамы возник конфликт с молодым человеком, сидевшим за их же столиком. По крайней мере, парень подходил к администратору кафе, чтобы та вызвала полицию, так как незнакомая женщина сорвала с его шеи цепочку.

Но нарушительница порядка при всех тут же отдала молодому человеку цепочку, сказав, что теперь он должен купить водки. Работницам показалось, что конфликт на этом был исчерпан, однако перед закрытием заведения на полу возле входа они увидели бурые пятна. Оказалось, это 61-летняя жительница Чебоксар ударила парня, когда тот уже собирался уходить. Воинственная женщина, ранее никогда не привлекавшаяся к уголовной ответственности, пустила в ход принесенный с собой кухонный нож, которым до этого мирно нарезала фрукты за столиком.

27-летний уроженец Батыревского района республики, не обращая внимания на рану, на такси приехал к своему другу, где почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью. Врачи обнаружили у пострадавшего проникающую рану передней стенки живота. В отношении пенсионерки было возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.

По информации следователя отдела полиции №3 столичного УМВД подполковника юстиции Дмитрия Иванова, обвиняемая призналась в преступлении только под давлением улик – сама она ничего из обстоятельств случившегося не помнила, может, потому что была пьяная. В пиццерии крепких спиртных напитков не продают, но женщины умудрились втихаря распить здесь бутылку водки. В трезвом же виде подследственная — тихая миролюбивая особа, божий одуванчик, и характеристики на нее самые положительные. С учетом смягчающих вину обстоятельств Калининский районный суд Чебоксар приговорил горожанку к условному наказанию.