…И не судимым будешь

На главного инженера чебоксарской строительной организации за нарушение правил охраны труда наложен судебный штраф.

В марте этого года он не обеспечил предупредительный ремонт металлических ворот одного из цехов. В результате при открытии трактористом-машинистом этих ворот их металлическая створка упала на него и придавила своим весом. Здоровью работника причинен тяжкий вред.

Поскольку инженер привлекался к уголовной ответственности впервые, признал вину и загладил причиненный работнику вред, суд освободил его от уголовной ответственности, дело прекращено. Но фигуранту назначен судебный штраф в 50 тыс. рублей.