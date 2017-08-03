…И не судимым будешь

Автор: Людмила Смагина access_time6 часов назадВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На главного инженера чебоксарской строительной организации за нарушение правил охраны труда наложен судебный штраф.
В марте этого года он не обеспечил предупредительный ремонт металлических ворот одного из цехов. В результате при открытии трактористом-машинистом этих ворот их металлическая створка упала на него и придавила своим весом. Здоровью работника причинен тяжкий вред.
Поскольку инженер привлекался к уголовной ответственности впервые, признал вину и загладил причиненный работнику вред, суд освободил его от уголовной ответственности, дело прекращено. Но фигуранту назначен судебный штраф в 50 тыс. рублей.

Опубликовано: 3 августа 2017
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Право

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