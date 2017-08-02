Состоялся диалог министра финансов Чувашии Светланы Енилиной с представителями рейтингового агентства Moody’s

Сегодня, 2 августа, в режиме конференц-связи состоялся диалог заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра финансов Светланы Енилиной с представителями рейтингового агентства Moody’s.

В ходе общения рассматривались вопросы, касающиеся бюджетной политики республики. В частности, затрагивались такие темы, как динамика и структура доходов и расходов республиканского и консолидированного бюджетов за 2016 год и первое полугодие 2017 года, исполнение бюджетов за обозначенные периоды, а также политика управления временно свободными остатками средств бюджета.

Кроме того, в рамках беседы обсуждались вопросы республиканской долговой политики. К примеру, представителей рейтингового агентства интересовали такие аспекты, как структура государственного долга Чувашской Республики, основные долговые ориентиры, направления расходов, которые предполагается финансировать за счет долговых источников, а также программа предоставления гарантий на 2017-2019 годы.

Напомним, Чувашская Республика имеет кредитные рейтинги трех ведущих международных рейтинговых агентств: Moody’s, Fitch Ratings и Эксперт РА. Данными агентствами ежегодно осуществляется мониторинг кредитных рейтингов Чувашской Республики.

20 февраля 2017 года агентство Moody’s подтвердило рейтинги эмитента Чувашской Республики на уровне «Ва3» по международной шкале в иностранной и национальной валюте, рейтинг необеспеченных долговых обязательств в национальной валюте (рейтинг качества ценных бумаг) на уровне «Ва3» и изменило прогноз с «Негативного» на «Стабильный».

9 июня 2017 года Fitch Ratings обозначило как «Стабильный» прогноз по долгосрочным рейтингам Чувашской Республики в иностранной и национальной валюте и подтвердило рейтинг на уровне «BB+» и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «B». Рейтинги облигаций республики, находящихся в обращении на внутреннем рынке, подтверждены на уровне «BB+».

21 июня 2017 года рейтинговым агентством Эксперт РА Чувашской Республике присвоены кредитные рейтинги: по национальной шкале – на уровне «ruA-», а 23 июня 2017 года – по международной шкале — на уровне «ВВ». Прогнозы по обоим рейтингам – «Стабильные».

Справочно:

Международное рейтинговое агентство Moody’s является одним из крупнейших рейтинговых агентств.

Агентство Moody’s присваивает рейтинги и публикует заключения о кредитоспособности эмитентов и кредитном качестве выпускаемых ими ценных бумаг. Moody’s присваивает рейтинги долговым обязательствам банков, корпораций, страховых компаний, фондов доверительного управления, региональных и местных администраций, государств, международных образований.

Министерство финансов Чувашской Республики, начиная с 2003 года, сотрудничает с рейтинговым агентством Moody’s Interfax Raiting Agency, присваивающим кредитные рейтинги по национальной шкале, с 2006 года – с международным рейтинговым агентством Moody’s Investors Service, которое специализируется также на кредитном анализе по международной шкале.

Источник: Министерство финансов Чувашской Республики