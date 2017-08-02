Обсуждены перспективы развития тяжелоатлетического спорта в Чувашской республике

2 августа Глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил с президентом Федерации тяжелой атлетики России Максимом Агапитовым перспективы сотрудничества в области развития тяжелой атлетики.

Во встрече также приняли участие и.о. министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Игорь Головин, главный тренер женской сборной команды России по тяжелой атлетике Николай Колесников, главный тренер мужской сборной команды России по тяжелой атлетике Олег Писаревский и президент Федерации тяжелой атлетики Чувашской Республики Геннадий Иванов.

Михаил Игнатьев поблагодарил Министерство спорта и руководство Федерации тяжелой атлетики России за оказанное доверие в проведении чемпионата России по тяжелой атлетики на чувашской земле.

Руководитель региона отметил, что тяжелая атлетика является базовым видом спорта в республике и входит в программу девяти детско-юношеских спортивных школ, спортивной школы олимпийского резерва и училища олимпийского резерва. «Тяжелая атлетика весьма востребована. В республике этим видом спорта занимаются более 500 человек. Перед нами стоит задача обеспечить качество подготовки спортсменов. Мы пристально следим за результатами и гордимся победами наших тяжелоатлетов», — сказал Глава республики.

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов выразил благодарность Михаилу Игнатьеву за поддержку спорта и проявленный интерес к тяжелой атлетике. Он сообщил, что соревнования в столице республики проходят на самом высоком уровне: «Многие спортсмены и тренеры отмечают, что это уровень международных соревнований. Чемпионат России в Чебоксарах является для спортсменов отборочным туром для поездки на чемпионат мира». Он также добавил, что в Чувашии есть хорошая команда тренеров, много достойных учеников, есть потенциал для дальнейшего развития тяжелоатлетического спорта. К сведению, в состав спортивной сборной команды России в этом году входят 11 спортсменов Чувашской Республики.

На встрече было уделено внимание вопросам развития тренировочных баз и спортивных залов. «Мы проездом посмотрели все тренировочные залы в Чебоксарах, большинство из них оснащены великолепно», — заметил Максим Агапитов. В настоящее время на базе МБУ «Спортивная школа им. В.Соколова» ведется реконструкция зала для тяжелой атлетики. Администрацией города Чебоксары выделено на эти цели более 4 млн рублей. Предполагается, что в зале будет оборудовано 12 помостов. Участники встречи сообщили, что аналогов такому залу в регионах Приволжского федерального округа пока нет. Зал планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2017 года.

Разговор коснулся и темы социальной поддержки спортсменов, их профессиональной подготовки. На встрече отметили достижения двух тяжелоатлеток из Чувашии. Напомним, в апреле 2017 года на чемпионате Европы по тяжелой атлетике спортсменка Наталья Хлёсткина завоевала 3 медали разного достоинства. В июне 2017 года на первенстве мира среди юниоров Александра Козлова завоевала серебряную медаль в рывке. Главный тренер женской сборной команды России по тяжелой атлетике Николай Колесников выразил надежду, что они достойно проявят себя и на других соревнованиях международного уровня.

Напомним, с 1 по 6 августа на базе регионального центра олимпийской подготовки по велоспорту-маунтинбайку в Чебоксарах проходит чемпионат России по тяжелой атлетике. В нем принимают участие более 129 спортсменов из 43 субъектов Российской Федерации. Разыгрываются 15 комплектов медалей: 8 комплектов у мужчин, 7 комплектов у женщин. Вчера, 1 августа, чувашская спортсменка Яна Мохина завоевала серебряную медаль в рывке, а также бронзовые медали в толчке и в сумме двоеборья в весовой категории до 48 кг.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики