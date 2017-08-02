Глава Чувашии Михаил Игнатьев поздравил десантников с 87-летием со дня образования Воздушно-десантных войск России

2 августа Глава Чувашии Михаил Игнатьев на Красной площади в Чебоксарах принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Воздушно-десантных войск России.

Глава республики поздравил воинов-десантников и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск России.

Руководитель региона отметил, что Воздушно-десантные войска — резерв Верховного главнокомандующего — по праву являются гордостью и славой Вооруженных сил Российской Федерации. «Воины в голубых беретах во все времена выполняли особые боевые задачи, были сильны несгибаемым характером, стойкостью, мужеством, сплоченностью и взаимовыручкой. Многие победы нашей страны связаны с теми, кто служил в ВДВ. Их имена вписаны в героическую летопись сражений Великой Отечественной войны, афганских и северокавказских событий, контртеррористических и миротворческих операций последних лет. И сегодня перед ВДВ стоят серьезные задачи по защите нашей Родины, великой России», — подчеркнул Глава республики.

День ВДВ — это возможность отдать дань уважения тем, кто посвятил себя защите Отечества, и почтить светлую память павших при выполнении служебного долга, добавил он.

Михаил Игнатьев выразил признательность Чувашскому республиканскому отделению Межрегиональной общественной организации «Союз десантников», его председателю Игорю Кашаеву и региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» за значимый вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи.

«Десантники неизменно демонстрирует особую закалку, стойкость и сплочённость. На вас смотрят дети, подростки и призывники. Мы вместе с вами должны продолжать воспитывать достойное молодое поколение в духе любви к родине, верности воинскому долгу и Отчизне», — подчеркнул он.

Руководитель региона обратил внимание, что строительство нового Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа позволит вывести подготовку кадет в Чувашской Республике на качественно новый уровень, расширит возможности для воспитания, обучения и подготовки будущих офицеров для Воздушно-космических сил России.

Приказом Командующего Воздушно-десантными войсками Министерства обороны Российской Федерации за большой личный вклад в развитие ветеранского движения, оказание помощи ветеранам Воздушно-десантных войск, военно-патриотическое воспитание в духе мужества и отваги гвардейцев-десантников, популяризацию истории и славы героических Воздушно-десантных войск знаком отличия «За заслуги» награждены председатель Союза десантников Чувашской Республики Игорь Кашаев и председатель Канашского районного отделения Союза десантников Чувашской Республики Валерий Анисимов.

Знаком «За отличие» награждены председатель Цивильского районного отделения Союза десантников Чувашской Республики Андрей Тюленев и член правления Канашского районного отделения Союза десантников Чувашской Республики Андрей Разбирин. Также вручены общественные награды.

Собравшихся также поздравили кавалер Ордена Красной Звезды председатель Союза десантников Чувашской Республики Игорь Кашаев, и.о. главы города Чебоксары Николай Владимиров, начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Чувашской Республики Алексей Рогов и председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Сергей Матвеев.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики