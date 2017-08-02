В Чувашии занимая, отдают вовремя

Специалисты Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) оценили количество российских граждан, испытывающих долгосрочные трудности с внесением платежей по своим кредитам. Аналитика основана на данных о 47 млн заемщиков с открытыми кредитами, информация о которых хранится в бюро.

Число граждан, которые не вносили платежи по кредитам 90 и более дней, достигло 7,2 млн человек или 15,3% от общего количества заемщиков, что не сильно отличается от статистики за тот же период прошлого года. Наибольшая доля (от 22 до 25%) таких заемщиков отмечена в Карачаево-Черкесии, Тыве, Кабардино-Балкарии, Бурятии и Хакасии.

А вот в группу с наименьшей долей граждан, допустивших критическую просрочку, попала Чувашия (10,5 % или 35, 6 тыс. чел.). В том же списке Москва (7,9% или 348,7 тыс. чел.), Ненецкий АО (9,5% или 1,3 тыс. чел.), Чукотский АО (9,6% или 1,0 тыс. чел.) и Санкт-Петербург (10,1% или 206,7 тыс. чел.)

По максимальной сумме долга, приходящейся на одного заемщика, рекорды бьют Москва (460 тыс. руб.), Ингушетия (457 тыс. руб.) и Московская область (355 тыс. руб.). При том, что в среднем каждый российский заемщик со столь длительной просрочкой должен банку 199 тыс. руб.

Надо сказать, что доступ к перекредитованию в банках таким заемщикам сильно ограничен. По данным ОКБ, только 3% заемщиков, получивших новый кредит в нынешнем году при наличии ранее открытых обязательств, имели непогашенную просрочку 90 и более дней.