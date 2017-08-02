НИКОЛА ГРУШКОВА, советник по аграрным вопросам Посольства Чешской Республики в России:

«Я первый раз приехала в Чувашию. Мне здесь очень понравилось, не только город Чебоксары, но больше сельскохозяйственные угодья, хмельники. Чешская Республика — один из крупнейших производителей хмеля в мире. Хмель мы используем не только для себя, но и экспортируем во многие страны мира, в том числе в Российскую Федерацию. Меня очень заинтересовало разнообразие сортов хмеля, в Чехии нет такого количества сортов. Если сорта хмеля, производимые в Чувашии, заинтересуют наши заводы, думаю, мы обязательно будем сотрудничать».