Сбыл липовое удостоверение

Перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, обвиняемый в сбыте поддельного документа, сообщает СУ СКР по Чувашии.

По версии следствия, в ноябре прошлого года инспектор ДПС ГИБДД МВД по Чувашии сбыл в Чебоксарах за 10 тысяч рублей поддельный бланк водительского удостоверения, изготовленный способом цветной струйной печати и монохромной электрографии, с фиктивными отметками о его изготовлении на фабрике Гознака.

Причастность обвиняемого к деянию, которое ему инкриминируется, подтверждают свидетели, результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Чувашии, а также заключения технико-криминалистических экспертиз. Расследование дела завершено.