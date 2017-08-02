Глава Чувашии на встрече с юнармейцами: «Уверен, что участие в военно-патриотическом движении поможет вам самореализоваться»

1 августа Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с участниками оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-1». Встреча состоялась в Музее воинской славы Чувашской Республики, в ней также принял участие министр образования и молодежной политики Чувашии Юрий Исаев.

Оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» − один из масштабных общественно значимых проектов, который реализуется по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

В июне – июле на территории войсковой части 64120 г. Кстово Нижегородской области, где был развернут лагерь, отдохнуло более 700 школьников из всех регионов ПФО, а также городов Севастополя и Луганска. В их числе и 40 учащихся старших классов из районов и городов Чувашской Республики.

В лагере ребята прошли подготовку по основам военной службы, приняли участие в спортивных, культурно-познавательных мероприятиях, экскурсионных выездах.

По итогам второй смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец-1» команда школьников Чувашии заняла второе общекомандное место.

Михаил Игнатьев поздравил ребят с достойным выступлением на соревнованиях. «Ваша победа значима для нас. Вы продемонстрировали в личном первенстве свои спортивные результаты и достойно защитили честь республики», — заметил он.

Школьники по итогам смены в лагере «Гвардеец» вступили во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Глава республики отметил, что сегодня эта организация стала масштабным общественным движением: «Все, кто вступает в «Юнармию», являются истинными патриотами своей Родины. Они отличаются от своих сверстников тем, что бережно хранят историю своего Отечества, любят свою Родину, свой народ и стремятся к высоким достижениям. Участвуя в оборонно-спортивном движении, вы готовите себя к самореализации в жизни. Вы уже знаете, как преодолевать трудности и препятствия, знаете, что такое чувство локтя», — сказал он. Михаил Игнатьев также выразил слова благодарности родителям и учителям молодых людей за воспитание достойных сыновей Чувашии.

Основной костяк делегации, принимавшей участие во второй смене лагеря «Гвардеец-1», составили учащиеся Янгличской СОШ им. Героя России Н.Ф. Гаврилова Канашского района. Руководитель делегации, наставник Валерий Петров сообщил, что в смене приняли участие 10 учеников школы. «Больше всего нам понравилась военизированная эстафета «Гвардейский маршрут», в которой наши ребята заняли первое место, показав лучший результат», — рассказал он.

Также в копилке у наших ребят – пять первых мест: по теории пожарной безопасности и медицинской подготовке, в плавании, подтягивании и в военизированной эстафете «Гвардейский маршрут». Они также заняли три вторых места (футбол, волейбол, строевая подготовка) и два третьих места (бег на 1000 м и сборка автомата).

Руководитель делегации, учитель физической культуры Гимназии № 5 г. Чебоксары Владимир Николаев пояснил, что уже на этапе предварительных сборов стало ясно, что команда была собрана боеспособная. «В состав нашей делегации вошли ребята из кадетских классов, военно-патриотических клубов, которые постоянно совершенствуют свое мастерство, — пояснил он. — Перед детьми были поставлены определенные задачи: они понимали, что мы едем в этот лагерь защищать честь нашей республики. Это позволило им собраться в единую мощную команду и показать хорошие результаты. Практически весь пьедестал на спортивных мероприятиях был заполнен нашими детьми».

Впечатлениями о времени, проведенном в лагере, поделились и сами молодые ребята. «Я всегда мечтал стать военным, поэтому в шестом классе вступил в ряды кадет. Мой дед воевал, и это было для меня примером. Когда сообщили, что нас отобрали для поездки, я обрадовался, готовился, бегал по вечерам. В результате – хорошо выступили. Очень понравилась игра в страйкбол, инженерная подготовка, стрельба из автомата Калашникова. Я не жалею, что там провел лето», – рассказал Михаил Подилкин, учащийся 11 класса Янгличской СОШ им. Героя России Н.Ф. Гаврилова Канашского района.

Брат одного из участников встречи служит на авианосце «Адмирал Кузнецов». «Когда он узнал, что я еду в патриотический лагерь, он очень обрадовался и сказал, что горд за меня. А когда я сообщил, из каких видов оружия мы учимся стрелять, он, конечно, даже позавидовал мне немного», — поделился юнармеец Владимир Волков, ученик 11 класса Большесундырской СОШ Моргаушского района.

На встрече юнармейцы получили возможность задать руководителю региона интересующие вопросы. Молодые люди интересовались личной жизнью руководителя региона: находит ли он сейчас время для занятий спортом, как проводит выходные, доверяет ли кому-нибудь свои секреты.

Прозвучали и вопросы практического характера. Так, Виктор Филиппов, учащийся 10 класса Янгличской СОШ им. Героя России Н.Ф. Гаврилова Канашского района отметил, что в спортзале их школы низкие потолки, из-за чего сложно играть в волейбол и баскетбол. Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Юрий Исаев сообщил, что в недавнем времени в школе был проведен капитальный ремонт, однако из-за конструктивных особенностей здания поднять потолки в спортзале не было возможности. Глава республики ответил, что необходимость строительства пристроя к зданию сельской школы будет оцениваться с учетом демографической ситуации в поселении и близлежащих населенных пунктах.

«Я тоже вырос в деревне, и в нашей школе не было спортзала. Мы занимались на улице, под дождем, под солнцем играли в футбол, волейбол, зимой катались на лыжах. Сейчас у вас совсем другие условия, которые даже не сравнить с теми, что были раньше. И мы продолжаем работать над тем, чтобы создавать в республике условия для занятий спортом в шаговой доступности», — рассказал Михаил Игнатьев.

Ученик 11 класса Владислав Быков сообщил, что ездит в Янгличскую СОШ им. Героя России Н.Ф. Гаврилова из Канаша и поднял вопрос о льготных проездных для школьников. Ему сообщили, что данная тема обсуждалась с администрацией города, было достигнуто соглашение, что с начала учебного года 60% стоимости проездного билета для учащихся будет компенсироваться из бюджета муниципального образования.

Для многих ребят дни, проведенные в лагере «Гвардеец-1», предопределили выбор их будущей профессии. Прозвучали вопросы, касающиеся поступления в ВУЗы республики, возобновления работы военных кафедр.

Михаил Игнатьев обратил внимание на тот факт, что в Чувашии отмечается ежегодная положительная динамика поступления выпускников образовательных организаций в военные образовательные учреждения. Так, в 2016 году в военные образовательные учреждения по программам высшего и среднего профессионального образования поступили 124 выпускника. Он выразил уверенность, что ребята с успехом справятся с ЕГЭ и смогут выбрать себе профессию по душе.

Он также отметил, что в этом году в Чебоксарах в рамках окружного проекта «КаДетство» началось строительство нового здания для Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. Руководитель региона отметил, что открытие нового учебного корпуса позволит вывести подготовку кадет в Чувашской Республике на новый уровень.

«Вы уже в своей жизни многого достигли. Вы чувствуете себя очень уверенно, занимаете активную гражданскую позицию, ответственно заявляете, что хотите стать военными и готовы защищать Родину. Родители наверняка почувствовали, насколько вы возмужали после отдыха в оборонно-спортивном лагере. Уверен, что участие в военно-патриотическом движении поможет вам самореализоваться», – резюмировал Михаил Игнатьев в завершении встречи.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики