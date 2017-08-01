Радиолюбители Чувашии стали чемпионами России

ПОЗЫВНОЙ В ЭФИРЕ

В Сокольском районе Нижегородской области прошел 26-й чемпионат России по радиоспорту в дисциплине радиосвязь на коротких волнах. Команда из Чувашии заняла первое место.

Всего в соревнованиях приняли участие 14 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензенской, Ростовской, Челябинской областей и других регионов страны, в том числе из Чувашии. Нашу республику представляли мастер спорта Руслан Владимиров и мастер спорта международного класса Юрий Хмеленко.

«Смысл радиолюбительских состязаний заключается в установлении как можно большего числа радиосвязей с другими участниками соревнований в течение ограниченного промежутка времени, — объяснил председатель совета регионального отделения Союза радиолюбителей России Валериан Албутов. — Во время соревнований обмен информацией сокращается до минимума, участники обмениваются позывными и так называемыми контрольными номерами. За каждую радиосвязь спортсмену начисляются очки».

В течение восьми часов без перерыва участники радиотурнира работали на коротких волнах, используя азбуку Морзе. Нашей команде удалось установить 1611 радиосвязей со многими странами мира и по количеству очков вырваться вперед с большим отрывом от своих соперников из Московской и Ростовской областей.

КСТАТИ

Это первое «золото» в копилке успешных выступлений спортсменов из республики на чемпионате России. В прошлом году они заняли лишь третье место.

Фото news.srr.ru: Прежде чем подняться на пьедестал, наши спортсмены отработали восемь часов в режиме «прямого эфира».