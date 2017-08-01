Не дали основательно обогатиться

Если у застройщика нет разрешения на строительство объекта, по закону уплата ему денег гражданином является неосновательным обогащением.

Житель Чебоксар Сергей мечтал о капитальном гараже, а потом через суд выбивал уплаченные за него деньги. В 2015 году один из учредителей строительной организации сообщил ему, что намерен построить капитальные гаражи на отведенном ему земельном участке.

В счет оплаты за будущий гараж Сергей под расписку передал застройщику 285 тысяч рублей. А затем узнал, что разрешение на строительство ему не выдано, и попросил вернуть деньги. Однако ответчик стал избегать его, скрывался.

Суд установил, что истец действительно передал деньги ответчику. А еще выяснил, что летом прошлого года решением Арбитражного суда республики договор уступки права аренды земельного участка, заключенный между одним из индивидуальных предпринимателей и организацией, где ответчик был учредителем, расторгнут.

Поскольку в материалах дела не оказалось доказательств того, что ответчик имеет какие-либо права на спорный земельный участок, суд встал на сторону Сергея, признал полученные от него деньги неосновательным обогащением и взыскал с ответчика помимо них проценты и судебные расходы. Решение не вступило в законную силу.