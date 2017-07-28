Новое русло и аппарат УЗИ

26 июля Михаил Игнатьев провел очередной прием граждан по личным вопросам в общественной приемной Президента России в нашей республике, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Пенсионерка Светлана Иванова из села Шакулово Канашского района обратилась от имени местных жителей с просьбой провести берегоукрепительные работы на реке Ута. Ее русло проходит в непосредственной близости от пяти жилых домов и хозяйственных построек. В период половодья река подмывает берег, создавая угрозу их затопления. В опасной зоне также линия электропередачи, линия связи, газопровод, поселковая дорога и деревянный мост.

Михаил Игнатьев заверил, что в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 годах» будут выполнены руслорегулирующие мероприятия на реке Ута. Проект предусматривает углубление и спрямление русла на двух участках. Это позволит обеспечить безопасный и гарантированный пропуск паводковых вод. «До сентября подрядчик должен определиться. Мы людей в беде не оставляем. Будем делать все, чтобы обеспечить безопасность жителей», — подчеркнул Глава республики.

В то же время Михаил Игнатьев обратился с просьбой к селянам: максимально страховать свое имущество, чтобы минимизировать возможные риски.

Жительница деревни Юрмекейкино Моргаушского района Людмила Михайлова подняла вопрос строительства теплых санузлов в Сосновской основной общеобразовательной школе имени Н.В. Никольского Моргаушского района. Михаил Игнатьев напомнил, что задачу по созданию в школах современных условий, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, он поставил три года назад. В республике ведется системная работа в этом направлении. В ближайшее время все средние общеобразовательные школы республики должны иметь теплые санузлы.

Сосновская школа включена в перечень общеобразовательных организаций, в которых планируется строительство пристроев с санитарно-техническими помещениями в 2017 году. Глава Чувашии заверил, что все запланированные работы будут завершены к началу нового учебного года.

Жительница деревни Новое Буяново Янтиковского района Екатерина Степанова выразила благодарность руководству республики за поддержку развития медицины на селе, отметив, что за последние годы в районе открывается уже седьмой фельдшерско-акушерский пункт. Она попросила Главу Чувашии решить вопрос замены аппарата УЗИ в Янтиковской центральной районной больнице — сейчас в связи с неисправностью такого аппарата жители района проходят обследование в Канашском межтерриториальном медицинском центре.

Глава республики сообщил, что ультразвуковой аппарат с кардиальным датчиком для нужд Янтиковской ЦРБ будет закуплен до конца текущего года, на его приобретение выделено 3 млн рублей. Михаил Игнатьев поинтересовался у посетительницы качеством оказания медицинских услуг в районной больнице. Она ответила, что жители довольны обслуживанием и условиями, созданными в медицинском учреждении.

Михаил Игнатьев взял решение этих и других озвученных на приеме вопросов под личный контроль.