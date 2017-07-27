Равные условия для всех

Вчера в ходе заседания правительства республики, которое провел Глава Чувашии Михаил Игнатьев, утверждена социальная программа «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров».

Как пояснила исполняющая обязанности министра труда и социальной защиты Лариса Арсентьева, основные цели программы — улучшение условий проживания инвалидов в стационарных организациях социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, усиление их социальной защищенности.

Социальной программой предусмотрено проведение в 2017 году ремонта в Кугесьском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Также в рамках программы обучат компьютерной грамотности 270 неработающих пенсионеров.

«Мы должны создавать равные условия для лиц пожилого возраста, использовать все имеющиеся инструменты, в том числе и оснащенные модельные библиотеки, многофункциональные центры для обучения пенсионеров компьютерной грамотности и облегчения доступа к государственным информационным ресурсам», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Также рассмотрен порядок предоставления работодателям субсидии на оплату труда наставников инвалидов при их трудоустройстве, чтобы им было легче адаптироваться на рабочем месте, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.