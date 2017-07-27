Знакомство с продолжением

ЗЛОУМЫШЛЕННИКА ИНТЕРЕСОВАЛИ НЕ СТОЛЬКО ДАМЫ, СКОЛЬКО ИХ ЗОЛОТЫЕ УКРАШЕНИЯ…

В кафе, различных забегаловках Чебоксар он подсаживался к одиноким посетительницам «за сорок», которые были совсем не прочь познакомиться с молодым человеком приятной наружности. Одаривая их вниманием и комплиментами, парень не только угощался за чужой счет, но и намекал на продолжение знакомства.

Правда, оно оказывалось совсем не таким, на которое рассчитывали женщины. Стоило парочке оказаться в уединенном месте, с кавалера слетала вся его учтивость. Злоумышленник бесцеремонно наносил жертве несколько жестких ударов по корпусу и, не давая опомниться, срывал золотые украшения…

После того, как одна из пострадавших обратилась в полицию, поисками необычного грабителя занялись оперативники столичного УМВД и Управления уголовного розыска МВД по Чувашии. Личность ранее судимого уроженца Моргаушского района была установлена быстро, но по месту регистрации 29-летнего сельчанина обнаружить не удалось. Тот освободился весной нынешнего года, однако менять привычный образ жизни не собирался, поэтому быстро стал в тягость своим родственникам. Вот мужчина и подался на «вольные хлеба» в Чебоксары, но где именно он остановился в столице Чувашии, семья понятия не имела.

Задержать нападавшего помог случай. Любитель случайных знакомств повторил свой отработанный метод в одной из городских забегаловок. Лишившись иллюзий и золотых украшений, пострадавшая обратилась за помощью к постовым полицейским. Через некоторое время после совершения преступления подозреваемый как ни в чем не бывало вернулся в то же кафе, где познакомился со своей жертвой, и был схвачен патрульными. При нем были найдены украшения потерпевшей.

Оперативники не исключают, что на счету задержанного не только эти два грабежа. Надо сказать, что выглядит он для лица без определенного места жительства слишком опрятно — видно, нашел возможность поддерживать себя в «профессиональной форме», вполне вероятно, тоже за счет какой-нибудь сердобольной представительницы слабого пола. Женщины же, как известно, любят ушами, а одаривать комплиментами можно и без гроша в кармане…