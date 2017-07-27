Прокурор республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего бывшего старшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции № 4 в Чебоксарах.
По версии следствия, в 2015 году оперативник получил информацию о том, что находившиеся в розыске три сотовых телефона находятся у определенных граждан. И изъял их, но законным владельцам не вернул. Общая сумма причиненного трем гражданам ущерба составила 54 тыс. рублей. Уголовное дело рассмотрит Московский районный суд Чебоксар.
Телефоны прикарманил…
Прокурор республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего бывшего старшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции № 4 в Чебоксарах.