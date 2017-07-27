Телефоны прикарманил…

Прокурор республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего бывшего старшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции № 4 в Чебоксарах.

По версии следствия, в 2015 году оперативник получил информацию о том, что находившиеся в розыске три сотовых телефона находятся у определенных граждан. И изъял их, но законным владельцам не вернул. Общая сумма причиненного трем гражданам ущерба составила 54 тыс. рублей. Уголовное дело рассмотрит Московский районный суд Чебоксар.