Чебоксарцы сами смогут выбрать звезду эстрады на День города

20 августа городу Чебоксары исполняется 548 лет. Традиционно на День города в столице Чувашии выступают звезды российской эстрады.

В 2017 году все желающие могут принять участие в опросе и высказать свое мнение, кого из популярных коллективов или исполнителей пригласить для участия в гала-концерте.

Горожанам на выбор предлагается 8 российских исполнителей. Среди которых — группы «Серебро», «Иванушки International», «УмаТурман», «Браво», «На-На» и артисты Вера Брежнева, Стас Пьеха, Анита Цой.

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики