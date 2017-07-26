Чебоксарцы сами смогут выбрать звезду эстрады на День города

Автор: Советская Чувашия access_time6 часов назадВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

20 августа городу Чебоксары исполняется 548 лет. Традиционно на День города в столице Чувашии выступают звезды российской эстрады.

В 2017 году все желающие могут принять участие в опросе и высказать свое мнение, кого из популярных коллективов или исполнителей пригласить для участия в гала-концерте.

Горожанам на выбор предлагается 8 российских исполнителей. Среди которых — группы «Серебро», «Иванушки International», «УмаТурман», «Браво», «На-На» и артисты Вера Брежнева, Стас Пьеха, Анита Цой.

 

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики

Опубликовано: 26 июля 2017

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